Trump: Maduro bol spolu s manželkou zajatý a odvedený z Venezuely
Zdroj televízie CBS News tvrdí, že Madura zajali v sobotu v ranných hodinách príslušníci špeciálnych síl americkej armády Delta.
Autor TASR,aktualizované
Washington 3. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Muduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní, informuje TASR.
Trump zároveň ohlásil tlačovú konferenciu vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago, ktorá sa uskutoční o 11.00 h miestneho času (17.00 h SEČ).
Zdroj televízie CBS News tvrdí, že Madura zajali v sobotu v ranných hodinách príslušníci špeciálnych síl americkej americkej armády Delta. Rovnaká jednotka sa v roku 2019 podieľala aj na operácii, pri ktorej bol zabitý vodca teroristickej organizácie Islamský štát Abú Bakr Bagdádí.
Maduro v sobotu ráno vyhlásil v krajine výnimočný stav. Ide podľa neho o reakciu na „veľmi vážnu vojenskú agresiu“ zo strany Spojených štátov. Venezuelská vláda v súvislosti s tým vyzvala národ, aby sa zmobilizoval na obranu.
Trump obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Podľa Spojených štátov stojí na čele Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
