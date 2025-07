Trump mal vedieť o svojom mene v Epsteinových spisoch už v máji

Washington 24. júla (TASR) - Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová podľa mediálnych informácií už v máji informovala prezidenta USA Donalda Trumpa o tom, že jeho meno figuruje v spisoch týkajúcich sa zosnulého finančníka a súdeného sexuálneho delikventa Jefreyho Epsteina. Uviedli to noviny Wall Street Journal (WSJ) a New York Times (NYT) s odvolaním sa na vysokopostavených vládnych predstaviteľov a tri osoby oboznámené s prípadom. TASR informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Trump bol údajne Bondiovou informovaný aj o tom, že sa v spomenutých dokumentoch nachádzajú aj mená mnohých ďalších vysokopostavených predstaviteľov.



Podľa agentúry DPA je možné, že sa Trumpovo meno ako meno Epsteinovho známeho objaví vo vyšetrovacích dokumentoch, to však automaticky neznamená vinu.



Minulý týždeň sa jeden z novinárov republikánskeho prezidenta opýtal, či ho Bondiová informovala o tom, že sa jeho meno objavilo v v týchto spisoch. Trump to poprel, ale potvrdil, že sa v tejto súvislosti konal krátky brífing.



Podľa WSJ bol Trump tiež informovaný o tom, že vysokí predstavitelia ministerstva spravodlivosti USA nemajú v úmysle zverejniť žiadne ďalšie dokumenty súvisiace s vyšetrovaním Epsteina – pretože by okrem iného obsahovali informácie o obetiach. Americký prezident na stretnutí uviedol, že podporí rozhodnutie ministerstva spravodlivosti nezverejniť žiadne ďalšie dokumenty, cituje DPA.



Trump je však už nejaký čas pod tlakom v súvislosti s Epsteinovou aférou. Zverejnenie spisov bolo totiž jedným z jeho volebných sľubov – a teraz to požadujú aj kritici vrátane tých z jeho vlastného tábora, konštatuje nemecká agentúra.



Biely dom na tvrdenia o tom, že bol Trump v máji Bondiovou oboznámený so spomenutými skutočnosťami, reagoval vyjadrením, že ide o „falošné správy“, uvádza stanica Sky News.



„Toto nie je nič viac než pokračovanie falošných správ, ktoré vymysleli demokrati a liberálne médiá,“ uviedol hovorca Bieleho domu Steven Cheung v e-mailovom vyhlásení.



Podvýbor Snemovne reprezentantov medzitým v stredu hlasoval za vyzvanie ministerstva spravodlivosti USA na predloženie spisov v rámci vyšetrovania obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania zo strany Jeffreyho Epsteina po tom, čo sa demokratom podarilo presvedčiť troch republikánskych zákonodarcov, aby tento krok podporili, píše AP.



Výbor Snemovne reprezentantov pre dohľad v stredu tiež vydal predvolanie pre Ghislaine Maxwellovú, odsúdenú sexuálnu delikventku a priateľku zosnulého Epsteina, aby v auguste pred predstaviteľmi výboru vypovedala.



Epstein v roku 2019 - počas Trumpovho prvého funkčného obdobia – spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi. Trump i jeho ľudia v kampani naznačovali, že možno nešlo o samovraždu, a sľubovali zverejniť mená Epsteinových prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).