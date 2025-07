Trump: Medvedev nech si dáva pozor na jazyk, ide na nebezpečné územie

Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na svojej sociálnej sieti Truth Social upozornil bývalého prezidenta a súčasného podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrija Medvedeva, aby si dával pozor na to, čo hovorí. Medvedev svojimi varovaniami o možnej vojne Ruska s USA podľa Trumpa vstupuje na veľmi nebezpečné územie, informuje TASR.



„Povedzte Medvedevovi, tomuto neúspešnému bývalému prezidentovi Ruska, ktorý si myslí, že je stále prezidentom, aby si dával pozor na jazyk. Vstupuje na veľmi nebezpečné územie!“ napísal Trump.



Medvedev v pondelok na sociálnej sieti X uviedol, že Trump hrá s Moskvou „hru s ultimátami“, ktorá môže vyústiť do vzájomnej vojny.



Vyjadril sa tak po tom, čo americký prezident začiatkom tohto týždňa zopakoval, že je nespokojný s konaním ruského prezidenta Vladimira Putina pri riešení vojny na Ukrajine, a oznámil, že 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvoma týždňami Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine, plánuje skrátiť na 10 až 12 dní. V prípade jej nedodržania vraj Spojené štáty uvalia 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.



Trumpa podľa jeho najnovšieho vyjadrenia nezaujíma, ako spolu obchodujú Rusko a India. „Môžu si spoločne položiť svoje mŕtve ekonomiky, je mi to fuk. S Indiou obchodujeme len veľmi málo, ich clá sú príliš vysoké, patria k najvyšším na svete. Rusko a USA spolu taktiež takmer neobchodujú,“ napísal Trump. Ten v stredu oznámil, že USA od piatka (1.8) zavedú 25-percetné clo na dovoz z Indie. Neskôr Trump uviedol, že Spojené štáty pokračujú v obchodných rokovaniach s Indiou.



Hospodárske vzťahy medzi Indiou a Ruskom sa výrazne zlepšili z dôvodu sankcií, ktoré Západ uvalil na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu. Podľa portálu Moscow Times sa India v roku 2023 stala druhým najväčším obchodným partnerom Ruska.