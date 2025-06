Trump Merzovi: S Nemeckom budeme mať skvelé vzťahy

Washington 5. júna (TASR) - Nemeckého kancelára Friedricha Merza vo štvrtok v Bielom dome prijal americký prezident Donald Trump. Obaja lídri vyjadrili nádej, že budú pokračovať vo vzájomnej prospešnej spolupráci. Dotkli sa aj pokračujúcich rokovaní ohľadom vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian a agentúr AP a AFP.



„S vašou krajinou budeme mať skvelé vzťahy,“ povedal Trump Merzovi na začiatku návštevy nemeckého kancelára v Bielom dome. Prezident USA kancelárovi v Oválnej pracovni zablahoželal k víťazstvu vo februárových predčasných parlamentných voľbách. Ide o prvú osobnú schôdzku oboch lídrov, ktorí však spolu už niekoľkokrát telefonovali.



Trump naznačil, že sa nechystá stiahnuť americké jednotky z Nemecka. „Moja odpoveď zatiaľ je, že o tom budeme hovoriť... Vzťahy s Nemeckom sú veľmi dôležité. Áno, budeme to robiť (poskytovať vojakov), žiaden problém,“ uviedol americký prezident, ktorý tiež privítal, že Nemecko zvyšuje svoje výdavky na obranu.



Šéf Bieleho domu sa vyjadril aj k uvaleniu nových sankcií na Rusko. Uviedol, že USA budú „veľmi tvrdé“, pokiaľ dospejú k záveru, že vojna na Ukrajine sa tak skoro neskončí. Merz Trumpa v tejto súvislosti vyzval, aby vyvinul väčší tlak na Rusko, ktorý by viedol k ukončeniu viac ako tri roky trvajúcej vojny.



Nemecký kancelár sa Trumpovi poďakoval za pozvanie a uviedol, že v Bielom dome bol naposledy v roku 1982 počas funkčného obdobia prezidenta Ronalda Reagana. Americkému prezidentovi podaroval zarámovanú kópiu rodného listu Trumpovho starého otca Friedricha, ktorý sa narodil v Bavorsku a emigroval do USA.



„Naša história nás spája. Američanom vďačíme za veľa,“ povedal Merz s tým, že Nemecko nikdy nezabudne na to, čo pre jeho krajinu Spojené štáty urobili.