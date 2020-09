Trump: Mierovú dohodu s Izraelom napokon uzavrú aj Palestínčania

Washington 15. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že mierovú dohodu s Izraelom napokon uzavrú aj Palestínčania. Ich finanční i politickí podporovatelia v Perzskom zálive totiž podľa jeho slov napredujú v nadväzovaní vzťahov s Izraelom. Informovala o tom agentúra DPA.



Ak tak Palestínčania nespravia, zostanú v tom podľa Trumpa sami, ponechaní napospas osudu. Americký prezident sa takto vyjadril krátko pred utorňajšou ceremóniou v Bielom dome, na ktorej podpíše Izrael so Spojenými arabskými emirátmi a taktiež s Bahrajnom prelomové dohody o normalizácií vzájomných vzťahov.



"Rokovať s Palestínčanmi je veľmi ťažké," uviedol ďalej Trump a pripomenul, že už zredukoval veľkú časť americkej finančnej podpory Palestínčanom a v tejto politike plánuje aj naďalej pokračovať.



"Napokon prídu aj Palestínčania... A budete mať mier na Blízkom východe bez toho, aby ste boli hlúpi a zabili každého," povedal Trump pre televíziu Fox News.



Historické dohody Izraela so SAE i s Bahrajnom sprostredkovali Spojené štáty. Dosiahnutie týchto "mierových dohôd" oznámil práve Trump (so SAE 13. augusta a s Bahrajnom 11. septembra), ktorý považuje dohodu so SAE za svoj veľký diplomatický úspech pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA.