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Trump: Migračná kríza v Španielsku je varovaním pre USA pod demokratmi
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta autonómneho mesta Jesús Vivas.
Autor TASR
Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa podľa agentúry AFP v piatok pokúsil politicky využiť migračnú krízu v Španielsku. Náhly prílev migrantov na územie Ceuta označil za varovanie pre Spojené štáty v prípade, že sa k moci dostanú jeho politickí oponenti. Informuje o tom TASR.
„Je to strašné. Pamätajte si ten obraz. Takto to bude vyzerať u nás o tri roky, ak sa k moci dostane nesprávna strana... Ak sa k moci dostanú demokrati, nebudete žiť veľmi dobrý život,“ uviedol Trump podľa televízie Fox News.
Biely dom sa vo svojich vyhláseniach zameral na prepojenie situácie v Ceute - malom španielskom území na pobreží Maroka - s Trumpovou imigračnou politikou a sprísňovaním opatrení voči migrácii v Spojených štátoch.
Prieskumy verejnej mienky podľa AFP ukazujú, že Trumpova podpora výrazne klesla, zatiaľ čo demokrati dúfajú, že v novembrových voľbách do Kongresu zabodujú. Migračná kríza tak podľa agentúry ponúka republikánom príležitosť vrátiť sa k jednej zo svojich tradične silných politických tém.
Americký viceprezident J. D. Vance v piatok zverejnil na sociálnej sieti X zábery migrantov smerujúcich do Ceuty a uviedol, že poukazujú na „radikálnu ľavicovú globalistickú politiku“.
V súvislosti s vyjadreniami predstaviteľov USA k udalostiam v Ceute denník The Guardian pripomenul, že španielsky premiér Pedro Sánchez je dlhodobo terčom kritiky amerického prezidenta. Obaja lídri sa opakovane dostali do sporov v otázkach ako vojna v Iráne, výdavky na obranu či migrácia. Trump pritom pravidelne hrozil Madridu rôznymi obchodnými a ďalšími sankčnými opatreniami.
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta autonómneho mesta Jesús Vivas. Situáciu označil za neudržateľnú. Späť do Maroka sa podľa španielskeho ministerstva vnútra už vrátilo viac než 25.000 ľudí. Pri pokuse dostať sa do Ceuty zahynulo už najmenej 43 ľudí, informovala španielska tlačová agentúra EFE.
„Je to strašné. Pamätajte si ten obraz. Takto to bude vyzerať u nás o tri roky, ak sa k moci dostane nesprávna strana... Ak sa k moci dostanú demokrati, nebudete žiť veľmi dobrý život,“ uviedol Trump podľa televízie Fox News.
Biely dom sa vo svojich vyhláseniach zameral na prepojenie situácie v Ceute - malom španielskom území na pobreží Maroka - s Trumpovou imigračnou politikou a sprísňovaním opatrení voči migrácii v Spojených štátoch.
Prieskumy verejnej mienky podľa AFP ukazujú, že Trumpova podpora výrazne klesla, zatiaľ čo demokrati dúfajú, že v novembrových voľbách do Kongresu zabodujú. Migračná kríza tak podľa agentúry ponúka republikánom príležitosť vrátiť sa k jednej zo svojich tradične silných politických tém.
Americký viceprezident J. D. Vance v piatok zverejnil na sociálnej sieti X zábery migrantov smerujúcich do Ceuty a uviedol, že poukazujú na „radikálnu ľavicovú globalistickú politiku“.
V súvislosti s vyjadreniami predstaviteľov USA k udalostiam v Ceute denník The Guardian pripomenul, že španielsky premiér Pedro Sánchez je dlhodobo terčom kritiky amerického prezidenta. Obaja lídri sa opakovane dostali do sporov v otázkach ako vojna v Iráne, výdavky na obranu či migrácia. Trump pritom pravidelne hrozil Madridu rôznymi obchodnými a ďalšími sankčnými opatreniami.
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta autonómneho mesta Jesús Vivas. Situáciu označil za neudržateľnú. Späť do Maroka sa podľa španielskeho ministerstva vnútra už vrátilo viac než 25.000 ľudí. Pri pokuse dostať sa do Ceuty zahynulo už najmenej 43 ľudí, informovala španielska tlačová agentúra EFE.