Trump úradujúceho ministra vnútornej bezpečnosti nominuje natrvalo

Washington 26. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že úradujúceho ministra vnútornej bezpečnosti USA Chada Wolfa nominuje do tejto funkcie natrvalo, informovala agentúra AP.



Trump o svojom úmysle informoval na Twitteri. "Chad odvádza vynikajúcu prácu a jeho službu značne oceňujeme," napísal prezident.



Ministerstvo vnútornej bezpečnosti zohráva dôležitú úlohu v kľúčových oblastiach Trumpovej vlády ako migrácia a kriminalita, píše AP.



Wolf zastával popredné miesto v mnohých záležitostiach ako imigrácia, občianske nepokoje a odozva na pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2, uvádza na svojej webovej stránke stanica CNN. V súvislosti so svojím konaním bol terčom kritiky.



Wolfove vyhliadky, či ho Senát amerického Kongresu potvrdí vo funkcii, podľa AP nie sú jasné. Jeho pôsobenie vo funkcii úradujúceho ministra už bolo napadnuté súdnou cestou.



Wolfa za úradujúceho ministra vnútornej bezpečnosti vymenovali v novembri 2019. Americký kontrolný úrad (GAO) 14. augusta oznámil, že Wolf a jeho námestník Kenneth Cuccinelli neboli vymenovaní náležitým spôsobom a preto nie sú spôsobilí vykonávať svoje funkcie. Obaja boli podľa GAO do funkcií vymenovaní spôsobom, ktorý nebol v súlade s požadovanými postupmi.