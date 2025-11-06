< sekcia Zahraničie
Trump: Možno pracujeme s Ruskom a Čínou na pláne denuklearizácie
Trump minulú nedeľu v rozhovore pre televíziu CBS News vyhlásil, že Peking aj Moskva podľa neho jadrové testy vykonávajú, len o tom nehovoria.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miami 5. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že „možno“ s Čínou a Ruskom pracuje na pláne denuklearizácie. Uviedol to bez ďalších podrobností počas prejavu na Americkom obchodnom fóre v Miami, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a TASS.
„Prepracovali sme náš jadrový program. Sme jadrovou veľmocou číslo jeden, čo nerád priznávam, pretože je to tak hrozné. Je to taká hrozná situácia, ak to niekedy bude treba použiť,“ povedal šéf Bieleho domu.
Doplnil, že „Rusko je druhé. Čína je s odstupom tretia, ale do štyroch či piatich rokov nás dobehne. Možno pracujeme na pláne denuklearizácie – my traja. Uvidíme, či to bude fungovať.“
Trump 30. októbra oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane, pretože podľa neho tak konajú aj iné krajiny. Spojené štáty pritom vykonali posledný jadrový test v roku 1992, Čína a Francúzsko v roku 1996 a bývalý Sovietsky zväz v roku 1990. Rusko ako jeho nástupnícky štát doteraz žiadnu jadrovú skúšku nevykonalo.
Trump minulú nedeľu v rozhovore pre televíziu CBS News vyhlásil, že Peking aj Moskva podľa neho jadrové testy vykonávajú, len o tom nehovoria.
Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na Trumpovo oznámenie poveril šéfov tajných služieb, príslušné civilné agentúry a ministrov zahraničných vecí a obrany, aby vypracovali návrhy pre obnovenie testov jadrových zbraní.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov 30. októbra oznámil, že Moskva a Washington v súčasnosti nevedú odborné rokovania o jadrovom odzbrojení, no téma zostáva na programe.
„Prepracovali sme náš jadrový program. Sme jadrovou veľmocou číslo jeden, čo nerád priznávam, pretože je to tak hrozné. Je to taká hrozná situácia, ak to niekedy bude treba použiť,“ povedal šéf Bieleho domu.
Doplnil, že „Rusko je druhé. Čína je s odstupom tretia, ale do štyroch či piatich rokov nás dobehne. Možno pracujeme na pláne denuklearizácie – my traja. Uvidíme, či to bude fungovať.“
Trump 30. októbra oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane, pretože podľa neho tak konajú aj iné krajiny. Spojené štáty pritom vykonali posledný jadrový test v roku 1992, Čína a Francúzsko v roku 1996 a bývalý Sovietsky zväz v roku 1990. Rusko ako jeho nástupnícky štát doteraz žiadnu jadrovú skúšku nevykonalo.
Trump minulú nedeľu v rozhovore pre televíziu CBS News vyhlásil, že Peking aj Moskva podľa neho jadrové testy vykonávajú, len o tom nehovoria.
Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na Trumpovo oznámenie poveril šéfov tajných služieb, príslušné civilné agentúry a ministrov zahraničných vecí a obrany, aby vypracovali návrhy pre obnovenie testov jadrových zbraní.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov 30. októbra oznámil, že Moskva a Washington v súčasnosti nevedú odborné rokovania o jadrovom odzbrojení, no téma zostáva na programe.