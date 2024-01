Trump musí novinárke zaplatiť odškodné 83,3 milióna dolárov

New York 27. januára (TASR) - Newyorská porota v piatok rozhodla, že bývalý prezident USA Donald Trump má zaplatiť odškodné 83,3 milióna dolárov novinárke E. Jean Carrollovej. Tá tvrdí, že Trump jej poškodil povesť tým, že ju označil za klamárku po tom, ako ho obvinila zo sexuálneho napadnutia. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Trump, ktorého v samostatnom prípade v New Yorku porota uznala za vinného za sexuálne napadnutie Carrollovej, opustil budovu súdu počas záverečných rečí. Trump označil verdikt za "smiešny" a sľúbil, že sa odvolá.



Novinárka žiadala za urážku na cti od Trumpa odškodné vo výške viac ako desať miliónov dolárov.



Carrollová tvrdí, že v roku 2019, keď prvýkrát verejne prehovorila o sexuálnom napadnutí, ju Trump očiernil, keď na jej adresu povedal, že nie je jeho typ.



"Predtým som bola známa iba ako novinárka a teraz som známa ako klamárka, podvodníčka a blázon," odpovedala minulý týždeň Carrollová na otázku, ako jej Trumpova poznámka poškodila povesť. Zároveň citovala ďalšie Trumpove urážky.



Carrollová už vlani v máji v občianskoprávnom spore vysúdila od Trumpa odškodné vo výške päť miliónov dolárov za sexuálne napadnutie, ktorého sa mal dopustiť v 90. rokoch minulého storočia. Trump to odmietol a voči verdiktu sa odvolal.