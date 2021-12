Trump musí prísť vypovedať o podvode v jeho spoločnosti

New York 9. decembra (TASR) - Generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová žiada bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, aby prišiel svedčiť pod prísahou v rámci vyšetrovania možného podvodu v realitnej spoločnosti nesúcej jeho meno. Vo štvrtok o tom informoval denník Washington Post, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Generálna prokurátorka Jamesová požiadala Trumpa, aby osobne prišiel vypovedať do jej úradu, ktorý vyšetruje, či spoločnosť The Trump Organization protizákonne nahlásila falošné hodnoty svojich nehnuteľností, aby tak prípadne získala výhody v bankách a daňové výhody, píše Washington Post.



Jamesová žiada, aby Trump prišiel svedčiť 7. januára, uvádza Washington Post s odvolaním sa na ľudí oboznámených so záležitosťou.



Jamesovej úrad sa odmietol vyjadriť k správe v denníku. Zatiaľ sa k nej nevyjadril ani Trump.



Vyšetrovanie preveruje, či spoločnosť Trump Organization klamlivo zveličila hodnotu určitých nehnuteľností, keď žiadala v bankách o pôžičky, a neskôr nahlásila oveľa nižšie hodnoty, keď deklarovala majetok za účelom súvisiacim s daňami.



Trumpov syn Eric, ktorý je výkonným viceprezidentom spoločnosti, vypovedal v Jamesovej úrade o tejto záležitosti v októbri 2020.



Americký exprezident je pod tlakom viacerých vyšetrovaní justičných orgánov. Vyše štyri hodiny ho vypočúvali aj 18. októbra, pretože naňho podala žalobu skupina protestujúcich, ktorí tvrdia, že Trumpovi ochrankári ich pred šiestimi rokmi napadli.



Trumpovu organizáciu vyšetruje aj okresný prokurátor newyorskej časti Manhattan za možné finančné trestné činy a poisťovací podvod.



Trump Organization a jej dlhoročný finančný riaditeľ Allen Weisselberg v júli na súde v New Yorku odmietli priznať vinu z 15 trestných činov podvodu či daňových únikov.



Súdny proces sa začne v polovici roka 2022.



Trump medzitým bojuje aj proti tomu, aby prokuratúra získala jeho daňové priznania za dlhé roky; snaží sa tomu zabrániť.



A vo Washingtone sa pokúša zabrániť tomu, aby kongresové vyšetrovanie útoku jeho podporovateľov na Kapitol zo 6. januára malo prístup k záznamom Bieleho domu týkajúcim sa spomínaného dňa.



Vyšetrovania v New Yorku však zrejme na budúci rok stratia dynamiku. Jamesová sa plánuje vo voľbách v roku 2022 uchádzať o post guvernéra štátu a prokurátor na Manhattane Cyrus Vance koncom tohto roka odstupuje, píše AFP.