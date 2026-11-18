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Trump musí v spore s BBC vypovedať do 22. januára, rozhodol súd
Trump obvinil britskú vysielaciu spoločnosť, že zavádzajúcim spôsobom spojila v dokumentárnom filme Trump: A Second Chance dve oddelené časti jeho prejavu zo 6. januára 2021.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) — Americký prezident Donald Trump musí do 22. januára vypovedať pod prísahou v súvislosti so žalobou za ohováranie, ktorú podal na britskú verejnoprávnu stanicu BBC. V utorok o tom rozhodol sudca okresného súdu na Floride Jeffrey T. Kuntz, ktorý tak predĺžil pôvodnú lehotu (do 11. decembra), čím poskytol Trumpovi aj BBC viac času na prípravu na súdny proces. Obe strany musia byť pripravené na jeho začiatok do 3. mája, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Trump obvinil britskú vysielaciu spoločnosť, že zavádzajúcim spôsobom spojila v dokumentárnom filme Trump: A Second Chance dve oddelené časti jeho prejavu zo 6. januára 2021, čím podľa neho vznikol dojem, že v ňom svojich podporovateľov výslovne vyzýva na útok na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Rozvášnený dav po tomto prejave vtrhol do budovy Kongresu v snahe zabrániť oficiálnemu potvrdeniu víťazstva demokratického kandidáta Joea Bidena v prezidentských voľbách.
BBC sa za úpravu, ktorá v novembri 2025 viedla k odstúpeniu viacerých popredných manažérov vrátane generálneho riaditeľa Tima Davieho a riaditeľky spravodajstva Deborah Turnessovej, ospravedlnila. Zároveň však odmieta, že by Trumpovi spôsobila skutočnú ujmu.
Trump požiadal o odškodné vo výške najmenej päť miliárd dolárov v každom z dvoch bodov žaloby - za údajné ohováranie a za porušenie floridského zákona na ochranu spotrebiteľov zakazujúceho klamlivé a nekalé obchodné praktiky.
Sudca Kuntz 11. novembra zamietol žiadosť BBC, aby zastavil konanie vo veci odškodného za ohováranie. Rozhodol však nepokračovať v konaní vo veci údajného porušenia zákonov štátu Florida o nekalých obchodných praktikách.
Trump obvinil britskú vysielaciu spoločnosť, že zavádzajúcim spôsobom spojila v dokumentárnom filme Trump: A Second Chance dve oddelené časti jeho prejavu zo 6. januára 2021, čím podľa neho vznikol dojem, že v ňom svojich podporovateľov výslovne vyzýva na útok na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Rozvášnený dav po tomto prejave vtrhol do budovy Kongresu v snahe zabrániť oficiálnemu potvrdeniu víťazstva demokratického kandidáta Joea Bidena v prezidentských voľbách.
BBC sa za úpravu, ktorá v novembri 2025 viedla k odstúpeniu viacerých popredných manažérov vrátane generálneho riaditeľa Tima Davieho a riaditeľky spravodajstva Deborah Turnessovej, ospravedlnila. Zároveň však odmieta, že by Trumpovi spôsobila skutočnú ujmu.
Trump požiadal o odškodné vo výške najmenej päť miliárd dolárov v každom z dvoch bodov žaloby - za údajné ohováranie a za porušenie floridského zákona na ochranu spotrebiteľov zakazujúceho klamlivé a nekalé obchodné praktiky.
Sudca Kuntz 11. novembra zamietol žiadosť BBC, aby zastavil konanie vo veci odškodného za ohováranie. Rozhodol však nepokračovať v konaní vo veci údajného porušenia zákonov štátu Florida o nekalých obchodných praktikách.