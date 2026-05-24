< sekcia Zahraničie
Trump: Muž, ktorý strieľal pred Bielym domom, mal násilnú minulosť
Šéf Bieleho domu vo svojom príspevku zároveň pripomenul, že k incidentu došlo iba mesiac po streľbe v hoteli Hilton vo Washingtone počas večere pre novinárov.
Autor TASR
Washington 24. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že strelec, ktorý pred Bielym domom začal strieľať na príslušníkov Tajnej služby, mal „násilnú minulosť“ a pravdepodobne trpel určitou „posadnutosťou touto budovou“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ďakujem našej skvelej Tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu akciu, ktorú dnes večer podnikli v blízkosti Bieleho domu proti strelcovi, ktorý mal násilnú minulosť a pravdepodobne bol posadnutý najcennejšou stavbou našej krajiny,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
V sobotu krátko po 18.00 h miestneho času (24.00 h SELČ) sa strelec priblížil ku kontrolnému stanovišťu neďaleko Bieleho domu, „vybral z tašky zbraň a začal strieľať na policajtov“. Došlo k tomu na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest.
Policajti paľbu opätovali, pričom útočníka zasiahli. Záchranári ho následne previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel. Svetové agentúry uvádzajú, že úrady ho identifikovali ako emocionálne nestabilného jedinca. Stanica CBS podozrivého identifikovala ako 21-ročného Nasireho Besta, ktorého Tajná služba evidovala už z minulosti. Podľa dostupných informácií má tiež zdokumentovanú anamnézu duševných porúch.
Zranenia utrpel jeden okoloidúci, no predstaviteľ bezpečnostných zložiek uviedol, že aktuálne nie je zrejmé, či osobu zasiahli guľky strelca alebo polície.
Podľa Tajnej služby pri incidente nebol zranený žiadny policajt a nedošlo ani k ohrozeniu hlavy štátu. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Šéf Bieleho domu vo svojom príspevku zároveň pripomenul, že k incidentu došlo iba mesiac po streľbe v hoteli Hilton vo Washingtone počas večere pre novinárov. Trump i ostatní účastníci podujatia vtedy vyviazli bez zranení. Tie utrpel jeden príslušník tajnej služby.
„Ďakujem našej skvelej Tajnej službe a bezpečnostným zložkám za rýchlu a profesionálnu akciu, ktorú dnes večer podnikli v blízkosti Bieleho domu proti strelcovi, ktorý mal násilnú minulosť a pravdepodobne bol posadnutý najcennejšou stavbou našej krajiny,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
V sobotu krátko po 18.00 h miestneho času (24.00 h SELČ) sa strelec priblížil ku kontrolnému stanovišťu neďaleko Bieleho domu, „vybral z tašky zbraň a začal strieľať na policajtov“. Došlo k tomu na rohu ulíc 17th Street a Pennsylvania Avenue Northwest.
Policajti paľbu opätovali, pričom útočníka zasiahli. Záchranári ho následne previezli do nemocnice, kde neskôr zomrel. Svetové agentúry uvádzajú, že úrady ho identifikovali ako emocionálne nestabilného jedinca. Stanica CBS podozrivého identifikovala ako 21-ročného Nasireho Besta, ktorého Tajná služba evidovala už z minulosti. Podľa dostupných informácií má tiež zdokumentovanú anamnézu duševných porúch.
Zranenia utrpel jeden okoloidúci, no predstaviteľ bezpečnostných zložiek uviedol, že aktuálne nie je zrejmé, či osobu zasiahli guľky strelca alebo polície.
Podľa Tajnej služby pri incidente nebol zranený žiadny policajt a nedošlo ani k ohrozeniu hlavy štátu. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Šéf Bieleho domu vo svojom príspevku zároveň pripomenul, že k incidentu došlo iba mesiac po streľbe v hoteli Hilton vo Washingtone počas večere pre novinárov. Trump i ostatní účastníci podujatia vtedy vyviazli bez zranení. Tie utrpel jeden príslušník tajnej služby.