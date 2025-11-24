< sekcia Zahraničie
Trump na budúci rok navštívi Čínu, čínsky prezident príde do USA
Vzťahy medzi USA a Čínou označil za „mimoriadne silné“.
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) — Americký prezident Donald Trump v pondelok po telefonickom rozhovore s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na svojej platforme Truth Social oznámil, že prijal jeho pozvanie na návštevu Pekingu v apríli budúceho roka; čínsky líder zasa neskôr v tom istom roku navštívi Spojené štáty. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.
Trump označil telefonický rozhovor so Si Ťin-pchingom za „veľmi dobrý“. Uviedol, že diskutovali o rôznych témach vrátane vojny na Ukrajine, pašovaní tabliet obsahujúcich opioid fentanyl, sóji a ďalších poľnohospodárskych produktoch.
„Uzavreli sme dobrú a veľmi dôležitú dohodu pre našich skvelých poľnohospodárov – a bude ešte lepšie,“ konštatoval Trump.
Vzťahy medzi USA a Čínou označil za „mimoriadne silné“. Ďalej uviedol, že pondelňajší telefonát nadviazal na jeho „veľmi úspešné stretnutie“ so Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei pred tromi týždňami.
„Odvtedy došlo na oboch stranách k významnému pokroku, aby boli naše dohody aktuálne a precízne. Teraz sa môžeme sústrediť na celok,“ napísal šéf Bieleho domu. „Zhodli sme sa, že je dôležité, aby sme spolu často komunikovali, na čo sa teším,“ dodal.
