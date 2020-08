Trump na Floride podporuje hlasovanie poštou, Nevadu za to žaluje

Washington 5. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok nečakane podporil hlasovanie poštou v novembrových prezidentských voľbách v štáte Florida, ktorý môže byť kľúčovým pre konečný výsledok volieb. V minulosti hlasovanie poštou kritizoval a republikáni sa ju aj v súčasnosti pokúšajú zablokovať v štáte Nevada, informovala agentúra Associated Press.



Na Floride sa dosiaľ zaregistrovalo na hlasovanie poštou 1,9 milióna demokratov. To je o 600.000 viac než republikánov, uviedla štátna tajomníčka štátu Laurel Leeová. V roku 2016 mali pred voľbami obe strany zaregistrovaných na hlasovanie poštou približne 1,3 milióna voličov.



"Či už tomu hovoríte hlasovanie poštou alebo hlasovanie v neprítomnosti, volebný systém na Floride je bezpečný, odskúšaný a spoľahlivý. Hlasovací systém na Floride bol vyčistený (zabránili sme demokratom zmeniť to), takže na Floride pozývam všetkých, aby požiadali o hlasovanie poštou!" napísal Trump v utorok na sociálnej sieti Twitter.



Tlačová tajomníčka Bieleho domu Kayleigh McEnanyová odmietla tvrdenia, že prezident zmenil názor. Podľa nej Trump podporuje hlasovanie poštou, ak volič z nejakého dôvodu nemôže prísť do volebnej miestnosti. Je však proti tomu, aby štáty posielali hlasovacie lístky poštou všetkým voličom bez ohľadu na to, či o ne požiadali.



Nevada sa nedávno pridala k viacerým štátom, napríklad Kalifornii a Vermontu, ktoré plánujú posielať poštové hlasovacie lístky všetkým voličom.



Nevada schválila zákon o hlasovaní poštou v nedeľu a guvernér Steve Sisolak ho podpísal v pondelok. Trump to nazval "nelegálnym nočným prevratom" a obvinil Sisolaka zo zneužitia pandémie koronavírusu na to, aby zvýšil šance demokratov vyhrať novembrové voľby. Trumpov volebný tím spolu s Republikánskou stranou v utorok podali žalobu proti zmienenému zákonu na súde v Nevade.



Agentúra Associated Press pripomína, že problémy so sčítaním hlasov na Floride v roku 2000 viekli k žalobe, o ktorej musel rozhodnúť až Najvyšší súd. George W. Bush vtedy zvíťazil o iba 537 hlasov. Hlasovanie na Floride je väčšinou tesné, v 2016 Trump zvíťazil s rozdielom 1,2 percenta hlasov.