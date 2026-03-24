Utorok 24. marec 2026
Trump na Floride volil poštou, tento spôsob voľby verejne kritizuje

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington/Miami 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa verejných záznamov volil v doplňujúcich voľbách v štáte Florida poštou napriek tomu, že takýto spôsob voľby verejne kritizuje. TASR o tom píše podľa utorňajšej správy agentúry Reuters.

Časť Floridčanov si v utorok volila nového senátora aj člena Snemovne reprezentantov. Jedným z hlasujúcich okrskov bol aj Palm Beach, kde sa nachádza Trumpovo sídlo Mar-a-Lago. Šéf Bieleho domu volil poštou, keďže sa v utorok nachádzal vo Washingtone.

Americký prezident pritom pravidelne kritizuje korešpondenčný spôsob voľby. „Hlasovanie poštou znamená podvádzanie poštou. Ja tomu hovorím podvádzanie poštou a musíme s tým niečo urobiť,“ povedal Trump v pondelok.

Navrhuje prijať zákon SAVE America Act (Zachráňme Ameriku), podľa ktorého by voliči mali pred registráciou k voľbám poskytnúť dôkaz o svojom americkom občianstve a v deň volieb sa pred hlasovaním preukázať občianskym preukazom s fotografiou. Korešpondenčnú voľbu chce obmedziť len na prípady ochorenia, zdravotného postihnutia, vojenskej služby alebo odcestovania voličov.

Ako uviedol prezident Trump, zákon SAVE America Act obsahuje rozumné výnimky, ktoré Američanom umožňujú využiť korešpondenčné hlasovanie. Neobmedzené hlasovanie poštou by však nemalo byť povolené, pretože je veľmi náchylné na podvody,“ uviedla v reakcii na Trumpove hlasovanie poštou hovorkyňa Bieleho domu Olivia Walesová.
