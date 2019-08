Trump na mítingu po streľbách hovoril o zatváraní nebezpečných ľudí

Išlo pritom o prvé takéto vystúpenie Trumpa po streľbách do davu, ktoré otriasli začiatkom augusta mestami El Paso v Texase a Dayton v Ohiu a vyžiadali si dokopy vyše 30 obetí na životoch.

Manchester 16. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmieta obmedziť prístup k zbraniam pre "občanov dodržiavajúcich zákony", podporuje však zvýšenie počtu zariadení, do ktorých sa umiestňujú duševne choré osoby. Vyjadril sa tak vo štvrtok (miestneho času) pred svojimi priaznivcami v štáte New Hampshire, kde vystúpil v rámci začínajúcej sa predvolebnej kampane.



Išlo pritom o prvé takéto vystúpenie Trumpa po streľbách do davu, ktoré otriasli začiatkom augusta mestami El Paso v Texase a Dayton v Ohiu a vyžiadali si dokopy vyše 30 obetí na životoch, informovala agentúra AP. Tieto prípady vyvolali ďalšiu vlnu výziev, aby Kongres podnikol okamžité kroky na obmedzenie násilia páchaného strelnými zbraňami.



"Ulice budeme zbavovať duševne vyšinutých a nebezpečných ľudí, aby sme ich nemuseli toľko obávať," povedal šéf Bieleho domu. "Už viac nemáme takéto ústavy a ľuďom sa nedostáva náležitej starostlivosti. Sú tu vážne chorí ľudia a sú na uliciach," upozornil po tom, ako už bezprostredne po spomínaných útokoch vyjadril presvedčenie, že príčinou takýchto činov nie je dostupnosť zbraní, ale "duševné choroby a nenávisť".



Na štvrtkovom mítingu meste Manchester sa Trump venoval aj ekonomickým témam. Voličov v New Hampshire, kde chce v roku 2020 ako opätovný prezidentský kandidát zvíťaziť, presviedčal, že Spojené štáty majú v súčasnosti "tú najžeravejšiu ekonomiku na celom svete", a že ich budúce finančné zabezpečenie závisí práve od jeho znovuzvolenia do funkcie.



"Či už ma ľúbite, alebo nenávidíte, musíte ma voliť," vyhlásil úradujúci prezident.



Trump pri tejto príležitosti obhajoval aj svoju taktiku v obchodnej vojne s Čínou, na ktorú uvalil dovozné clá. Kritizoval zároveň Európsku úniu, ktorá je podľa neho "horšia než Čína, len menšia".