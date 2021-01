Trump: Demokrati Biely dom nedobyjú

Dalton/Atlanta 5. januára (TASR) – Končiaci americký prezident Donald Trump odmieta aj dva týždne pred koncom svojho funkčného obdobia uznať porážku v novembrových voľbách.



„Biely dom nedobyjú, budeme bojovať ako diabol," vyhlásil Trump podľa agentúry DPA v pondelok večer na predvolebnom zhromaždení v Daltone v štáte Georgia, kde sa v utorok rozhoduje o zvyšných dvoch kreslách v Senáte USA.



Trump v 83-minútovom prejave zopakoval svoje známe a nepodložené obvinenia z volebných podvodov. Okrem iného opäť vyhlásil, že prezidentské voľby z 3. novembra jednoznačne vyhral, hoci zbor voliteľov už 14. decembra formálne potvrdil ako ich víťaza Trumpovho demokratického vyzývateľa Joea Bidena. Trumpov tábor neuspel ani s desiatkami súdnych žalôb.



Pred tisíckami priaznivcov vyzval Trump členov oboch komôr Kongresu USA, aby na stredajšom spoločnom zasadaní podali námietku voči oficiálnym výsledkom volieb. Spolieha sa najmä na podporu viceprezidenta Mikea Pencea, ktorý je predsedom Senátu a povedie aj spoločné zasadnutie oboch komôr Kongresu.



„Dúfam, že sa náš vynikajúci viceprezident za nás postaví," povedal Trump. „Je to skvelý chlap. Samozrejme, ak nás nepodporí, nebudem ho mať až tak rád," dodal.



Joe Biden vo svojom vystúpení na mítingu v Atlante povedal, že politici nemôžu uzurpovať moc spochybnením legitímnych volieb. Obvinil tiež Trumpa, že trávi „viac času fňukaním a reptaním", ako prijímaním politických opatrení na potlačenie pandémie koronavírusu. Na margo Trumpových pokusov o zvrátenie volebného výsledku reagoval slovami: „Neviem, prečo stále chce túto prácu, keď ju nechce robiť."



Trump bol v Daltone podporiť znovuzvolenie republikánskych senátorov Davida Perduea a Kelly Loefflerovej. Za demokratov kandidujú Jon Ossoff a Raphael Warnock, ktorých Trump označil za „extrémistov, čo zničia všetko, čo vlastencom v Georgii leží na srdci".



Výsledok volieb v Georgii rozhodne o tom, či Biden bude vládnuť s podporou väčšiny v oboch komorách Kongresu, alebo bude stáť voči rozdelenému zákonodarnému zboru, ktorý by mu mohol značne sťažiť realizáciu mnohých plánov alebo obsadenie dôležitých pozícií vo vláde.



Rozhodujúce kolo volieb do Senátu sa musí konať z dôvodu, že ani jeden z kandidátov vo voľbách konaných 3. novembra nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu.



Ak obidve kreslá získajú kandidáti demokratov, v 100-člennom Senáte nastane patová situácia. V prípade rovnosti hlasov bude musieť rozhodnúť zvolená demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová. Demokrati by tak fakticky ovládli obe komory Kongresu, pretože už majú väčšinu v Snemovni reprezentantov.



Časť republikánov v Snemovni reprezentantov a v Senáte oznámila, že sa v stredu odvolá proti výsledkom volieb v jednotlivých štátoch. To im umožní vynútiť si samostatné zasadnutia oboch komôr, ktoré by sa zaoberali ich námietkami a nakoniec o nich hlasovali. Tento postup by však nemal mať dopad na definitívne potvrdenie Bidenovho víťazstva.