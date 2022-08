Trump na prokuratúre odmietol vypovedať, odvolal sa na dodatok ústavy

New York 10. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v stredu odmietol vypovedať na newyorskej prokuratúre ohľadne obvinení z podvodov v jeho rodinnej firme. Vyhlásil, že nemá inú možnosť a musí sa odvolať na piaty dodatok ústavy, ktorý občanom dáva právo nevypovedať. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



"Keď sa vaša rodina, firma a všetci vo vašom okolí stanú cieľom bezdôvodného, politicky motivovaného honu na čarodejnice, podporovaného právnikmi, prokurátormi a dezinformačnými médiami, tak nemáte inú možnosť," povedal Trump.



"Ak by som bol mal nejaké pochybnosti, tak pondelková razia FBI v mojom dome Mar-a-Lago – iba dva dni pred týmto výsluchom – odstránila akúkoľvek neistotu," dodal bývalý americký prezident. FBI odmietla zverejniť podrobnosti ohľadne razie vo vile Mar-a-Lago. Podľa amerických médií však agenti hľadali vládne dokumenty, ktoré Trump neodovzdal, keď vlani v januári opúšťal prezidentský úrad.



Prokuratúra Trumpa podozrieva, že jeho firma umelo navyšovala hodnotu svojich nehnuteľností, keď žiadala o bankové pôžičky, a znižovala, keď mala platiť dane.



Trump a jeho najstaršie deti Donald junior a Ivanka mali vypovedať ešte v júli, avšak ich výsluch odložili pre úmrtie jeho niekdajšej manželky Ivany. Trumpovci obvinenia odmietajú a považujú ich za politicky motivované.



Vyšetrovanie proti republikánovi Trumpovi vedie newyorská generálna prokurátorka Letitia Jamesová z konkurenčnej Demokratickej strany. Do funkcie bola zvolená v ľudovom hlasovaní v roku 2018. Trumpov syn Eric ju nazval "najskorumpovanejšou generálnou prokurátorkou v Spojených štátoch". Ak Jamesová nájde v prípade dostatok dôkazov, môže proti Trumpovej firme spustiť občianske konanie – nie však trestné –, keďže ide o občiansky spor.