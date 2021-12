Trump na prvé výročie vtrhnutia do Kapitolu ohlásil konferenciu

Washington 21. decembra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že 6. januára, na prvé výročie násilného vtrhnutia svojich stúpencov do budovy Kapitolu vo Washingtone, usporiada na Floride tlačovú konferenciu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Trump (75) ďalej uviedol, že na avizovanom podujatí bude diskutovať o amerických prezidentských voľbách z novembra 2020, pričom zopakoval svoje falošné tvrdenie, že v súboji o Biely dom porazil demokratického rivala Joea Bidena.



Republikánsky exprezident vo vyhlásení sprostredkovanom jeho hovorkyňou takisto v súvislosti s udalosťami zo 6. januára 2021 skritizoval vyšetrovanie kongresového výboru.



Trump tvrdí, že výbor tvorený "vysoko straníckymi politickými prisluhovačmi" Snemovne reprezentantov (dolnej komory Kongresu) by sa mal radšej zaoberať "zmanipulovanými prezidentskými voľbami z roku 2020", píše AFP.



"Dňa 6. januára budem mať tlačovú konferenciu vo (svojom floridskom sídle) Mar-a-Lago, kde budem hovoriť o týchto všetkých bodoch, ako aj o ďalších záležitostiach," oznámil Trump.



"Dovtedy si pamätajte, že vzbura sa udiala 3. novembra (termín prezidentských volieb) – to, čo sa stalo 6. januára, bol úplne neozbrojený protest proti zmanipulovaným voľbám," dodal Trump.



Po inkriminovanej udalosti bol Trump vystavený impeachmentu (procesu na zbavenie funkcie), ktorý iniciovala demokratická väčšina v Snemovni reprezentantov. Republikánmi ovládaný Senát (horná komora Kongresu) ho však obvinení zbavil.



Trump, ktorý vo voľbách v roku 2020 prehral s Bidenom o viac ako sedem miliónov hlasov, v uplynulých mesiacoch naznačuje, že by sa v roku 2024 mohol opäť uchádzať o republikánsku prezidentskú nomináciu.