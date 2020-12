Trump na prvom povolebnom zhromaždení tvrdil, že voľby vyhrá

Valdosta 6. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump na prvom povolebnom zhromaždení znovu zopakoval svoje tvrdenia, že víťazstvo v amerických prezidentských voľbách mu ukradli. Zhromaždenému davu vo Valdoste v štáte Georgia povedal, že aj tak nakoniec zvíťazí. Informovala o tom agentúra AFP.



"Je to zmanipulované. Je to dohodnuté," okomentoval víťazstvo novozvoleného prezidenta Joea Bidena.



Napriek prudkému nárastu v počte prípadov ochorenia COVID-19 v USA bolo na zhromaždení vidno len niekoľko ľudí s rúškami na tvárach a mnohí z nich nedodržiavali fyzický odstup.



K Trumpovi sa pridala prvá dáma Melania Trumpová, ktorá pred prezidentom predniesla krátky prejav.



Trump robil v Georgii kampaň pre dvoch republikánskych kandidátov do Senátu, ktorých čaká veľmi dôležité dodatočné kolo volieb 5. januára 2021, ktoré rozhodne o tom, ktorá strana bude ovládať Senát.



"Voliči v Georgii rozhodnú, ktorá strana bude riadiť každý výbor, napíše každý zákon a bude kontrolovať každý dolár daňových poplatníkov," vyhlásil. "Jednoducho povedané, rozhodnete, či vaše deti budú vyrastať v socialistickej krajine alebo či budú vyrastať v slobodnej krajine," dodal dosluhujúci americký prezident.