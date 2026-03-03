Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Na rokovania je už príliš neskoro

Snímka z konfliktu na Blízkom východe. Foto: TASR/AP

Sme svedkami zrodu Trumpovej doktríny, napísal.

Autor TASR
Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že iránska protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo aj vedenie „sú preč“. Na rokovania je podľa jeho slov už príliš neskoro, píše TASR.

„Ich protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo a vedenie sú preč. Chcú sa rozprávať. Povedal som im: ‚Príliš neskoro!‘“ napísal šéf Bieleho domu v reakcii na článok s názvom „Sme svedkami zrodu Trumpovej doktríny“ komentátora denníka The Washington Post Marca Thiessena.


