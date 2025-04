Trump na stretnutí s Netanjahuom zopakoval svoju odvážnu víziu

Washington 8. apríla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas návštevy vo Washingtone v pondelok uviedol, že Izrael plánuje znížiť clá a zjednodušiť obchodnú výmenu so Spojenými štátmi, informovala agentúra DPA, píše TASR.



„Máme v úmysle urobiť to veľmi rýchlo,“ povedal Netanjahu počas prijatia v Bielom dome a dodal, že cieľom je znížiť aj obchodný deficit s USA.



Netanjahu je prvým zahraničným lídrom, ktorý bol prijatý v Bielom dome od minulej stredy, keď americká vláda oznámila nové clá vo výške minimálne 10 percent na dovoz od takmer všetkých svojich obchodných partnerov.



USA sú najdôležitejším spojencom Izraela, ale Izrael napriek tomu nebol vyňatý z nových ciel, pričom ďalšie clá vo výške 17 percent budú na tovary dovážané z Izraela uvalené od stredy, doplnila DPA.



Netanjahu ešte pred stretnutím s Trumpom uviedol, že má v úmysle diskutovať o novom colnom balíku administratívy USA, o snahách na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestínskou militantnou organizáciou Hamas v Pásme Gazy a o hrozbe, ktorú pre Izrael predstavuje Irán.



Americký prezident počas prijatia v Oválnej pracovni pred novinármi vyhlásil, že práce na oslobodení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom pokračujú. Dodal však, že dosiahnutie prepustenia všetkých rukojemníkov je "dlhý proces".



Trump prijal Netanjahua aj začiatkom februára - stalo sa tak na znak podpory v čase, keď Izrael čelil ostrej kritike medzinárodného spoločenstva za priebeh operácií izraelskej armády v Pásme Gazy.



Práve počas tejto návštevy Trump prezentoval svoj plán, aby USA prevzali kontrolu nad vojnou zničeným Pásmom Gazy s cieľom rozvíjať tento región. Podľa Trumpovho plánu by obyvatelia enklávy boli presídlení do arabských krajín a vyľudnené územie by sa postupne premenilo na „riviéru Blízkeho východu“. Tento Trumpov nápad však vyvolal pobúrenie nielen v arabskom svete, ale aj na Západe.



Trump sa však v podobnom duchu vyjadril aj počas pondelkového stretnutia s Netanjahuom, ktorý po rokovaní potvrdil, že diskutovali aj o „odvážnej vízii“ prezidenta USA o budúcnosti Pásma Gazy.



Samotný Trump v súvislosti s svojím plánom v pondelok povedal, že mať „mierové sily, ako sú Spojené štáty, ktoré kontrolujú a vlastnia Pásmo Gazy, by bola dobrá vec“, a opäť navrhol, že Palestínčania z Pásma Gazy by mohli byť presťahovaní do iných krajín, doplnila agentúra Reuters.



Netanjahuova návšteva vo Washingtone nadväzuje na cestu do Maďarska, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň.



Na Netanjahua je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) v súvislosti s údajnými vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti spáchanými počas vojny proti Hamasu v Pásme Gazy. Maďarsko, ktoré je členom ICC, izraelského premiéra nezatklo, namiesto toho oznámilo, že plánuje z ICC vystúpiť.