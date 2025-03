Trump na stretnutí s Ruttem hovoril o anektovaní Grónska

Washington 13. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok zopakoval svoje prianie pripojiť Grónsko k Spojeným štátom v záujme "medzinárodnej bezpečnosti". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Myslím si, že k tomu dôjde," povedal Trump novinárom v Bielom dome po boku generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, keď sa prezidenta pýtali na jeho víziu anexie. Zároveň ukázal na šéfa Aliancie a vyhlásil, že by mohol byť "veľmi nápomocný" pri tomto kroku.



"Viete, Mark, potrebujeme to pre medzinárodnú bezpečnosť... okolo pobrežia sa plaví veľa našich 'obľúbených hráčov' a my musíme byť opatrní," povedal Trump pravdepodobne odkazujúc na rastúci záujem Číny a Ruska o arktickú oblasť.



Trumpove hrozby týkajúce sa prevzatia kontroly nad arktickým ostrovom bohatým na zdroje upriamili na toto územie globálnu pozornosť. Šéf Bieleho domu totiž odmietol vylúčiť použitie sily na získanie Grónska. Ostrov, ktorý ašpiruje na získanie nezávislosti od Dánska, má pre USA dôležitý geostrategický význam, preto tam Spojené štáty majú i vojenskú základňu.



Rutte zdôraznil, že sa nebude zaoberať otázkou anexie Grónska Spojenými štátmi. "Nechcem do toho zaťahovať NATO," podotkol. "Pokiaľ však ide o Arktídu, máte úplnú pravdu," povedal líder Aliancie Trumpovi. "Číňania teraz využívajú tieto trasy. Vieme, že Rusi sa prezbrojujú (a tiež vieme), že máme nedostatok ľadoborcov," pripomenul Rutte. "Takže skutočnosť, že sedem arktických krajín (okrem Ruska) na tom spolupracuje pod vedením USA, je veľmi dôležitá, aby sme sa uistili, že tento región, táto časť sveta zostane bezpečná," skonštatoval Rutte.



Generálny tajomník NATO počas stretnutia v Oválnej pracovni tiež uviedol, že členovia Severoatlantickej aliancie musia vyrábať viac zbraní, keďže v tejto oblasti zaostávajú za Ruskom a Čínou, napísala agentúra Reuters. Rutte pochválil Trumpa aj za "prelomenie patovej situácie" v otázke konfliktu na Ukrajine po tom, čo Washington predložil plán na 30-dňové prímerie.