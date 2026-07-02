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Trump na súde neuspel so sprísnením pravidiel pre hlasovanie poštou
Rozhodnutie sudcu federálneho okresného súdu vo Washingtone Emmeta Sullivana predstavuje už druhú súdnu prehru prezidenta USA Donalda Trumpa v priebehu dvoch týždňov.
Autor TASR
New York 2. júla (TASR) - Federálny sudca v stredu zablokoval návrh Poštovej služby Spojených štátov (USPS) na sprísnenie pravidiel pre hlasovanie poštou. Sudca rozhodol, že navrhované obmedzenia porušujú dohodu o urovnaní sporu s poprednou organizáciou na ochranu občianskych práv, ktorá USPS zaväzuje zabezpečiť urýchlené doručovanie hlasovacích lístkov zasielaných poštou. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rozhodnutie sudcu federálneho okresného súdu vo Washingtone Emmeta Sullivana predstavuje už druhú súdnu prehru prezidenta USA Donalda Trumpa v priebehu dvoch týždňov v súvislosti s jeho snahou výrazne obmedziť hlasovanie poštou pred voľbami v polčase jeho funkčného obdobia naplánovanými na 3. novembra. Trumpova Republikánska strana pritom zvádza tesný boj o udržanie kontroly nad oboma komorami Kongresu.
Poštová služba v máji navrhla pravidlo, podľa ktorého by jednotlivé štáty museli poskytnúť zoznamy voličov a zaviesť nové postupy pri hlasovaní ešte predtým, ako by USPS zabezpečila doručovanie hlasovacích lístkov. Ak by štáty tieto podmienky nesplnili, pošta by lístky odmietla doručovať.
Sudca Sullivan, ktorého do funkcie vymenoval demokratický prezident Bill Clinton, dal za pravdu Národnej asociácii pre povznesenie farevných ľudí (NAACP), ktorá tvrdila, že nové pravidlo je v rozpore s dohodou z roku 2021. Tá zaviazala predstaviteľov USPS prijať „mimoriadne opatrenia“ na zabezpečenie včasného doručovania hlasovacích lístkov zasielaných poštou.
Rozhodnutie sudcu federálneho okresného súdu vo Washingtone Emmeta Sullivana predstavuje už druhú súdnu prehru prezidenta USA Donalda Trumpa v priebehu dvoch týždňov v súvislosti s jeho snahou výrazne obmedziť hlasovanie poštou pred voľbami v polčase jeho funkčného obdobia naplánovanými na 3. novembra. Trumpova Republikánska strana pritom zvádza tesný boj o udržanie kontroly nad oboma komorami Kongresu.
Poštová služba v máji navrhla pravidlo, podľa ktorého by jednotlivé štáty museli poskytnúť zoznamy voličov a zaviesť nové postupy pri hlasovaní ešte predtým, ako by USPS zabezpečila doručovanie hlasovacích lístkov. Ak by štáty tieto podmienky nesplnili, pošta by lístky odmietla doručovať.
Sudca Sullivan, ktorého do funkcie vymenoval demokratický prezident Bill Clinton, dal za pravdu Národnej asociácii pre povznesenie farevných ľudí (NAACP), ktorá tvrdila, že nové pravidlo je v rozpore s dohodou z roku 2021. Tá zaviazala predstaviteľov USPS prijať „mimoriadne opatrenia“ na zabezpečenie včasného doručovania hlasovacích lístkov zasielaných poštou.