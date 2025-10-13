< sekcia Zahraničie
Trump na summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie
Trump na tlačovej konferencii povedal, že toto je „deň, o ktorý sa ľudia v celom regióne i na celom svete snažili, dúfali a modlili sa".
Autor TASR,aktualizované
Šarm aš-Šajch 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok na mierovom summite o Pásme Gazy v egyptskom meste Šarm aš-Šajch vyhlásil, že na Blízkom východe je konečne mier. Vyjadril sa tak po podpise dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorú podpísal spoločne s predstaviteľmi sprostredkovateľských krajín - Egypta, Kataru a Turecka. Egypt mu za jeho úsilie udelí najvyššie štátne vyznamenanie. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.
„Dosiahli sme to, čo všetci považovali za nemožné, a konečne máme mier na Blízkom východe,“ vyhlásil a dodal, že teraz začína obnova, ktorá bude podľa jeho slov možno tou najľahšou časťou. „Myslím, že sme už zvládli veľa z toho najhoršieho, pretože ostatné veci už pôjdu ľahšie. Všetci vieme, ako obnovovať, a vieme stavať lepšie ako ktokoľvek na svete,“ povedal. Taktiež poznamenal, že Pásmo Gazy musí byť demilitarizované.
Trump vyjadril vďaku arabským a moslimských krajinám, ktoré podľa jeho slov v tomto úsilí pomohli. V abecednom poradí spomenul štáty, ktorých predstavitelia sú na spomínanom summite.
Na tlačovej konferencii vystúpil aj egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, podľa ktorého spomínaná dohoda „otvára dvere pre novú éru mieru a bezpečnosti na Blízkom východe“. Ukončenie vojny v Gaze by podľa neho malo byť ukončením všetkých vojen v regióne.
Jediným spôsobom, ako naplniť túžby palestínskeho aj izraelského národa po ukončení konfliktu, je podľa Sísího dvojštátne riešenie. „Mier nevytvárajú krajiny a štáty, ale ľudia, ktorí sú presvedčení, že včerajší nepriatelia sú dnešní priatelia,“ vyhlásil. Zároveň oznámil, že Egypt bude hostiť summit o obnove palestínskej enklávy.
Egypt udelí Trumpovi Rad Nílu, najvyššie štátne vyznamenanie. Trump v reakcii povedal, že je hlboko poctený týmto vyznamenaním. „Níl je taký krásny, taký veľkolepý. Je to nádherný titul,“ konštatoval.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vo svojom vystúpení vyzdvihol šéfa Bieleho domu a uviedol, že ho Pakistan znova nominuje na Nobelovu cenu za mier.
Dohoda, ktorú predstavitelia podpísali, je podľa Trumpa komplexná. Stanica CNN uviedla, že na fotografii z podpisu bolo vidno jednu stranu dokumentu, na ktorej stojí niekoľko cieľov a záväzkov vrátane „tolerancie, dôstojnosti a rovnakých príležitostí pre každého človeka“.
Tel Aviv/Gaza 13. októbra (TASR) - V Izraeli sa v pondelok nadránom v očakávaní prepustenia posledných rukojemníkov z Pásma Gazy zhromaždili stovky ľudí na námestí v centre Tel Avivu. Sedeli tam s izraelskými vlajkami na stoličkách žltej farby, ktorá symbolizuje solidaritu s unesenými. Podľa servera Times of Israel (ToI) sa očakáva, že militatná skupina Hamas začne s odovzdávaním živých rukojemníkov okolo 8.00 h miestneho času (7.00 h SELČ), informuje TASR na základe správ agentúry DPA a ToI.
Gaza/Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas zverejnilo v pondelok mená posledných 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých by malo ešte dopoludnia prepustiť na základe dohody o prímerí s Izraelom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok oznámil, že odovzdá najvyššie civilné vyznamenanie Izraela americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho úlohu pri zaistení prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy a pomoc ukončiť vojnu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Gaza/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok ráno odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) prvú skupinu siedmich izraelských rukojemníkov, ktorých viac než dva roky zadržiavalo v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI) a agentúry AP.
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Všetkých 1966 palestínskych väzňov, ktorých Izrael prepustí v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom, už v izraelských väzniciach nastúpilo do autobusov. Agentúru Reuters o tom informoval predstaviteľ oboznámený s priebehom operácie, píše TASR.
Gaza 13. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas v pondelok ráno oznámilo, že zostáva zaviazané prímeriu a dohode o výmene rukojemníkov za väzňov s Izraelom. Vyhlásenie prišlo po prepustení prvých siedmich živých izraelských rukojemníkov, ktorí boli v Pásme Gazy zadržiavaní viac než dva roky. TASR o tom informuje podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok pristál na izraelskom letisku Bena Guriona na okraji Tel Avivu. Počas krátkej návštevy krajiny plánuje vystúpiť s prejavom v izraelskom parlamente a stretnúť sa s rodinami rukojemníkov. Informuje o tom TASR podľa portálu BBC a The Guardian.
Gaza/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok na juhu Pásma Gazy odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) aj druhú skupinu trinástich izraelských rukojemníkov. Informuje o tom TASR podľa správy spravodajského webu The Times of Israel (TOI) a agentúr AFP a DPA.
Brusel 13. októbra (TASR) - Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová v pondelok ocenila prepustenie izraelských rukojemníkov na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump. Potvrdila tiež, že EÚ v stredu obnoví civilnú misiu na monitorovanie hraničného priechodu Rafah medzi touto palestínskou enklávou a Egyptom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila. Militantné hnutie Hamas podľa neho bude dodržiavať dohodnuté prímerie, informuje TASR podľa správ webu The Times of Israel (TOI) a stanice BBC.
Káhira 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas nasadilo v pondelok v Gaze svojich bojovníkov, zatiaľ čo prebiehalo odovzdávanie izraelských rukojemníkov, ktorých militanti zajali v októbri 2023. Vyplýva to zo záberov agentúry Reuters, podľa ktorej ide o zjavnú demonštráciu sily, píše TASR.
Gaza/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Všetkých 20 žijúcich izraelských rukojemníkov sa v pondelok po 738 dňoch v zajatí palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy vrátilo do vlasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok vyzvalo amerického prezidenta Donalda Trumpa a sprostredkovateľov dohody o prímerí v Pásme Gazy, aby zabezpečili, že Izrael neobnoví vojenské operácie v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ramalláh 13. októbra (TASR) - Prvé autobusy s desiatkami Palestínčanov väznených v Izraeli v pondelok krátko pred poludním začali prichádzať do mesta Ramalláh na Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v izraelskom parlamente poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela. Informuje o tom TASR podľa správ denníka The Guardian, stanice BBC a webu The Times of Israel (TOI).
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie, ktoré pomohol sprostredkovať s cieľom ukončiť konflikt v Pásme Gazy, predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“. Podľa neho sa tak okrem vojny v pondelok skončila aj „éra teroru a smrti“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie Sky News.
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Izraelské Fórum príbuzných rukojemníkov oznámilo, že podľa jeho informácií odovzdá palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok Izraelu iba štyri telá mŕtvych rukojemníkov miesto 28. Podľa skupiny ide o „hrubé porušenie dohody“, píše TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Káhira 13. októbra (TASR) - Vyše 150 palestínskych väzňov, ktorých Izrael v pondelok prepustil v rámci dohody o prímerí s palestínskym militantným hnutím Hamas, izraelské orgány deportovali do Egypta, uviedlo Palestínske väzenské združenie. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice CNN.
Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok v Gaze odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá dvoch izraelských rukojemníkov, oznámil predstaviteľ podieľajúci sa na tejto operácii. Podľa izraelskej armády hnutie odovzdá v pondelok ešte ďalšie dve telá. V rámci dohody o prímerí s Izraelom mal však Hamas odovzdať ostatky 28 rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Izrael v pondelok v rámci dohody o prímerí s palestínskym radikálnym hnutím Hamas prepustil 1968 palestínskych väzňov. Výmenou za to Hamas pustil na slobodu posledných 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske komandá zavliekli do Pásma Gazy po útoku na juh Izraela 7. októbra 2023. Neskôr Hamas odovzdal aj telá dvoch mŕtvych rukojemníkov. S odvolaním sa na oficiálne stanovisko izraelskej väzenskej správy o tom v pondelok informovala agentúra AFP, píše TASR.
Šarm aš-Šajch 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump spoločne s predstaviteľmi Egypta, Turecka a Kataru v pondelok v egyptskom meste Šarm aš-Šajch podpísali dohodu o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správ svetových médií.
Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok odovzdalo predstaviteľom medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) ostatky ďalších dvoch izraelských rukojemníkov, oznámil predstaviteľ podieľajúci sa na tejto operácii. Hamas tak v pondelok odovzdal ostatky celkovo štyroch mŕtvych rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
TASR prináša súhrn najdôležitejších udalostí dňa pri uplatňovaní prvej fázy prímeria v Gaze.
