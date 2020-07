Trump spochybnil novembrový termín prezidentských volieb

Washington 30. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump navrhol vo štvrtok vo svojom príspevku na Twitteri odklad novembrových prezidentských volieb. Zdôvodnil to obavami z možných podvodov v prípade hlasovania poštou, ktoré by sa mohlo uskutočniť z dôvodu aktuálnej koronavírusovej krízy.



"Odložiť voľby dovtedy, kým budú môcť ľudia voliť právoplatne, bez obáv a bezpečne???" opýtal sa Trump na Twitteri. "S univerzálnym dištančným hlasovaním budú voľby v roku 2020 NAJNEPRAVDIVEJŠÍMI A NAJPODVODNEJŠÍMI voľbami v dejinách (USA)," poznamenal. Dodal, že pre USA to bude "veľká hanba".



O tom, že by hlasovanie poštou viedlo k rozsiahlym volebným podvodom, však Trump nepredložil nijaké dôkazy, konštatuje agentúra DPA.



Termín prezidentských volieb stanovuje Kongres a ústava Spojených štátov neobsahuje nijakú klauzulu, na základe ktorej by bolo možné odložiť inauguráciu hlavy štátu, ktorá je stanovená na 21. januára 2021.