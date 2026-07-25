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Trump na večeri pre korešpondentov vyhlásil, že šou musí pokračovať
Trumpa museli z prvej večere urýchlene evakuovať po tom, čo zaznel výstrel na bezpečnostnej kontrole pred sálou.
Autor TASR
Washington 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v noci na sobotu zúčastnil na preloženej slávnostnej večeri Združenia korešpondentov Bieleho domu (WHCA). Pôvodnú večeru prerušila 25. apríla streľba, ktorá sa strhla na kontrolnom stanovišti pred hlavnou sálou. Vo svojom prejave prezident najprv zvolili zmierlivý tón, avšak neskôr kritizoval médiá, svojich politických oponentov a vrátil sa k voľbám v roku 2020, ktoré považuje za zmanipulované. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.
Trumpa museli z prvej večere urýchlene evakuovať po tom, čo zaznel výstrel na bezpečnostnej kontrole pred sálou. Útočníkom bol 31-ročný Cole Allen z Kalifornie, ktorý obvinenia vrátane pokusu o vraždu prezidenta poprel.
„Ako som povedal pred tromi mesiacmi, šou musí pokračovať,“ povedal Trump publiku. „Minule ste boli naozaj v ohrození života. Ale na druhej strane vám to zachránilo kariéru,“ vyhlásil prezident.
DPA pripomína, že Trump v minulosti tento každoročný galavečer bojkotoval. Súčasný šéf Bieleho domu má totiž s médiami napätý vzťah a mnohé z nich označuje ako „nepriateľov ľudu“.
Prezident preto zavtipkoval, že táto večera bola „najväčším zoskupením ľudí trpiacich syndrómom nenávisti voči Trumpovi“. Nevylúčil však, že sa zúčastní aj budúci rok. Všetko podľa neho závisí od toho, ako s nim budú médiá zaobchádzať.
Vtipkoval aj o ďalšej kandidatúre na prezidenta, ktorú mu zakazuje ústava. „Rovnako ako v prípade môjho mandátu, druhýkrát je to vždy lepšie. A tretíkrát je to ešte lepšie,“ vyhlásil prezident s dodatkom, že iba žartoval.
Šéf Bieleho domu neskôr v prejave kritizoval svojich politických oponentov aj médiá. Kritiku si vyslúžil aj autor jeho prejavu, keďže viaceré z jeho žartov mali slabú odozvu.
Svoj hodinový prejav však zakončil slovami, že novinárov prítomných v sále „nesmierne rešpektuje“ a že odvádzajú skvelú prácu. „Keď tu už nebudem, všetci skončíte na mizine,“ vyhlásil na záver.
Počas večere WHCA udelila viacero ocenení. Mnohé si odniesli novinári, ktorí v uplynulom roku publikovali kritické reportáže o Trumpovi a jeho administratíve. Dve osobitné ocenenia si vyslúžili Victor Gonzales, agent tajnej služby, ktorého útočník počas večere v apríli zasiahol do nepriestrelnej vesty, a druhú personál hotela Washington, kde sa konala prvá večera.
Galavečer sa tentokrát konal v tanečnej sále hotela Waldorf Astoria, menšom priestore s kapacitou len asi 700 osôb a so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami. Hostia vstupovali cez jediný vchod, kde prešli dvoma kontrolami totožnosti a okolo policajného psa a ozbrojených príslušníkov bezpečnostných zložiek. Organizátori nerozložili červený koberec a pred večerou sa nekonali žiadne samostatné recepcie.
Trumpa museli z prvej večere urýchlene evakuovať po tom, čo zaznel výstrel na bezpečnostnej kontrole pred sálou. Útočníkom bol 31-ročný Cole Allen z Kalifornie, ktorý obvinenia vrátane pokusu o vraždu prezidenta poprel.
„Ako som povedal pred tromi mesiacmi, šou musí pokračovať,“ povedal Trump publiku. „Minule ste boli naozaj v ohrození života. Ale na druhej strane vám to zachránilo kariéru,“ vyhlásil prezident.
DPA pripomína, že Trump v minulosti tento každoročný galavečer bojkotoval. Súčasný šéf Bieleho domu má totiž s médiami napätý vzťah a mnohé z nich označuje ako „nepriateľov ľudu“.
Prezident preto zavtipkoval, že táto večera bola „najväčším zoskupením ľudí trpiacich syndrómom nenávisti voči Trumpovi“. Nevylúčil však, že sa zúčastní aj budúci rok. Všetko podľa neho závisí od toho, ako s nim budú médiá zaobchádzať.
Vtipkoval aj o ďalšej kandidatúre na prezidenta, ktorú mu zakazuje ústava. „Rovnako ako v prípade môjho mandátu, druhýkrát je to vždy lepšie. A tretíkrát je to ešte lepšie,“ vyhlásil prezident s dodatkom, že iba žartoval.
Šéf Bieleho domu neskôr v prejave kritizoval svojich politických oponentov aj médiá. Kritiku si vyslúžil aj autor jeho prejavu, keďže viaceré z jeho žartov mali slabú odozvu.
Svoj hodinový prejav však zakončil slovami, že novinárov prítomných v sále „nesmierne rešpektuje“ a že odvádzajú skvelú prácu. „Keď tu už nebudem, všetci skončíte na mizine,“ vyhlásil na záver.
Počas večere WHCA udelila viacero ocenení. Mnohé si odniesli novinári, ktorí v uplynulom roku publikovali kritické reportáže o Trumpovi a jeho administratíve. Dve osobitné ocenenia si vyslúžili Victor Gonzales, agent tajnej služby, ktorého útočník počas večere v apríli zasiahol do nepriestrelnej vesty, a druhú personál hotela Washington, kde sa konala prvá večera.
Galavečer sa tentokrát konal v tanečnej sále hotela Waldorf Astoria, menšom priestore s kapacitou len asi 700 osôb a so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami. Hostia vstupovali cez jediný vchod, kde prešli dvoma kontrolami totožnosti a okolo policajného psa a ozbrojených príslušníkov bezpečnostných zložiek. Organizátori nerozložili červený koberec a pred večerou sa nekonali žiadne samostatné recepcie.