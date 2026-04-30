Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. apríl 2026Meniny má Anastázia
< sekcia Zahraničie

Trump na záver návštevy označil Karola III. za najlepšieho kráľa

.
Prezident Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová sa vo štvrtok 30. apríla 2026 vo Washingtone rozlúčili s britským kráľom Karolom III. a kráľovnou Camillou na južnom trávniku Bieleho domu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 30. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na rozlúčkovej slávnosti v Bielom dome označil Karola III. za „najlepšieho kráľa“ a povedal, že Spojené štáty potrebujú viac ľudí, ako je britský panovník. Ten spolu s kráľovnou Kamilou v posledný deň návštevy USA vzdal úctu padlým americkým vojakom na národnom cintoríne. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Je to skvelý kráľ - podľa mňa ten najlepší,“ povedal Trump novinárom, keď kráľovský pár prišiel k Bielemu domu na krátky ceremoniál. O niekoľko minút neskôr, keď Karol a Kamila odchádzali, prezident USA dodal, že sú to „skvelí ľudia“, a že „potrebujeme viac takýchto ľudí v našej krajine“.

Formálnou rozlúčkou sa tak zavŕšila štvordňová cesta britského kráľovského páru, ktorej cieľom bolo okrem iného zmierniť napätie medzi oboma krajinami v súvislosti s vojnou v Iráne.

Karol a Kamila následne vzdali úctu padlým vojakom na Arlingtonskom národnom cintoríne neďaleko Washingtonu, kde položili veniec a kvety na hrob neznámeho vojaka na počesť neidentifikovaných amerických vojnových obetí.

Neskôr sa zase stretli s pôvodnými obyvateľmi Ameriky v národnom parku. To bol posledný bod ich programu pred odletom na britské zámorské územie Bermudy v Atlantiku.
.

Neprehliadnite

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?