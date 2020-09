Trump na zhromaždení OSN kritizoval Čínu za pandémiu a znečisťovanie

New York 22. septembra (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump vo svojom utorkovom videopríhovore v rámci všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN kritizoval Čínu za prístup k pandémii koronavírusu a za znečisťovanie životného prostredia.



"Musíme vyvodiť zodpovednosť voči krajine, ktorá túto pliagu (nový typ koronavírusu) rozšírila po svete - voči Číne," vyhlásil Trump vo vopred nahratom posolstve.



Čína podľa neho v počiatočnom štádiu epidémie obmedzila vnútroštátne cestovanie, zatiaľ čo umožnila, aby lety smerujúce z Číny šírili nákazu po svete. Nový druh koronavírusu pritom označil za "čínsky vírus".



Zároveň podrobil kritike Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), ktorú podľa neho prakticky kontroluje Peking. WHO a Čína podľa neho šírili nepravdivé informácie týkajúce sa prenosu nákazy.



Prezident USA ďalej obvinil Peking z nadmerného rybolovu a vyhadzovania plastu do oceánov.



"Tých, ktorí kritizujú Ameriku, ktorá je k životnému prostrediu mimoriadne ohľaduplná, a pritom ignorujú rozsiahle znečisťovanie zo strany Číny, v skutočnosti nezaujíma životné prostredie. Chcú len potrestať Ameriku," domnieva sa šéf Bieleho domu.



Na 75. Valnom zhromaždení OSN sa v utorok začala všeobecná rozprava. Väčšina prejavov predstaviteľov jednotlivých štátov sa tentoraz z dôvodu koronavírusovej pandémie uskutoční prostredníctvom videospojenia.