Trump nakazený koronavírusom vyhlásil, že neberie žiadne lieky

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump, ktorému minulý štvrtok testy potvrdili nákazu koronavírusom, v rozhovore odvysielanom v piatok v televízii Fox News vyhlásil, že už neberie nijaké lieky. Informovala o tom agentúra AFP.



"Práve teraz som bez liekov, neberiem nijaké lieky, ako som bral, ako viete, ešte pred ôsmimi hodinami," povedal Trump lekárovi Marcovi Siegelovi, ktorý mal podľa slov Bieleho domu v relácii Tucker Carlson Tonight na diaľku vykonať "medicínske zhodnotenie" Trumpovho zdravotného stavu.



To, kedy bol rozhovor s Trumpom, ktorý nakrútil videoštáb Bieleho domu, nahraný, nebolo jasné. Trumpovi lekári predtým uviedli, že prezident mal naordinované užívanie experimentálnej zmesi protilátok vrátane steroidu dexametazón, ktorý sa zvyčajne spája s ťažkými prípadmi ochorenia COVID-19, poznamenala AFP.



Trump takisto povedal, že bol znova otestovaný na koronavírus a "pravdepodobne zajtra", čiže v sobotu, bude testovaný zase. Trump priznal, že vírus oslabil jeho energiu a "necítil sa byť veľmi vitálny". Ako ďalej ozrejmil, s dýchaním podľa vlastných slov problém nemal. Jeho lekári však predtým informovali, že minimálne dva razy mu bol podaný dodatočný kyslík.



Trump povedal, že nevie, kde sa nakazil a dodal: "Je to veľmi nákazlivé. To je jedna vec, ktorú sa naučíte: je to nákazlivá choroba." Trump v minulosti opakovane nákazu koronavírusom zľahčoval a prirovnával ju ku chrípke. Anthony Fauci, odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu, za pravdepodobný zdroj nákazy vyše 30 osôb vrátane prezidenta USA označil podujatie v Ružovej záhrade Bieleho domu z 26. septembra, na ktorom ľudia napriek úzkemu kontaktu nemali rúška.



Trumpova volebná kampaň kritizovala v piatok rozhodnutie Komisie pre prezidentské debaty (CPD), ktorá zrušila druhú debatu naplánovanú na 15. októbra. Neexistuje podľa nej totiž žiaden medicínsky dôvod zo strany prezidenta Trumpa, aby sa nemohla uskutočniť. "Neexistuje žiaden medicínsky dôvod, ktorý by zabránil tomu, aby debata 15. októbra v Miami pokračovala podľa plánu, pretože prezident bude zdravý a pripravený na debatu," citovala Trumpovu kampaň agentúra Reuters.