Trump: Nákup systému S-400 Tureckom vytvára závažné problémy

Washington 14. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400 vytvára "závažné problémy", vyjadril však tiež nádej, že sa môžu vyriešiť.



Trump podľa vlastných slov rozprával o tejto záležitosti s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom počas jeho návštevy Bieleho domu a požiadal ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea a ďalších poradcov, aby pracovali na riešení tohto problému.



Americký prezident na tlačovej konferencii uviedol, že je "veľkým fanúšikom" Erdogana. "Turecko, ako každý vie, je skvelým spojencom v NATO a strategickým partnerom Spojených štátov," povedal. "Som veľkým fanúšikom prezidenta," konštatoval s tým, že mali "úprimný a produktívny" rozhovor.



Agentúra AP pripomína, že Turecko nahnevalo USA, keď kúpilo systém S-400. Podľa Spojených štátov tento systém predstavuje hrozbu pre NATO a americké lietadlá. Trumpova administratíva reagovala vyradením Turecka z programu vývoja amerického multifunkčného bojového lietadla F-35.



Erdogan na tlačovej konferencii uviedol, že Turecko a USA môžu prekonať vzájomné problémy týkajúce sa nákupu systému S-400. "Môžeme prekonať skúšky, ktorým čelíme, obzvlášť čo sa týka systému S-400 a F-35, iba prostredníctvom dialógu," povedal. Trumpovi podľa vlastných slov povedal, že Turecko môže nakúpiť americké rakety Patriot, "ak budú ponúknuté za požadovaných podmienok". Narážal tým na cenu, uviedla agentúra DPA.



Turecký prezident tiež konštatoval, že rezolúcia Snemovne reprezentantov Kongresu USA, ktorá oficiálne uznala vraždenie Arménov v Osmanskej ríši v rokoch 1915-17 za genocídu, "vrhla tieň na vzťahy" so Spojenými štátmi. Obvinil "sympatizantov teroristov" z pokusu o narušenie vzťahov medzi spojencami v NATO pomocou "dezinformácií". "Povedal som pánovi prezidentovi, že rozhodnutia prijaté 29. októbra Snemovňou reprezentantov slúžia tomuto účelu, urážajú náš národ a zatieňujú naše vzťahy," uviedol na tlačovej konferencii po boku Trumpa.



Podľa Erdogana by mali o tejto udalosti, ktorá sa stala pred 104 rokmi za vojnových podmienok, diskutovať historici a nie politici. Dodal, že Turecko je pripravené otvoriť svoje štátne archívy.



Pred Bielym domom sa v čase stretnutia oboch prezidentov zhromaždili desiatky protestujúcich, mávajúcich kurdskými a americkými vlajkami. Skandovali heslá požadujúce, aby sa Tureckom podporované sily stiahli zo severnej Sýrie.



Podľa Trumpa sa prímerie medzi Tureckom a sýrskymi Kurdmi do veľkej miery dodržiava. "Je to komplikovaná situácia," dodal americký prezident s tým, že obe strany už bojujú "stovky rokov".