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Trump naliehal na Pulteho, aby prepúšťal zamestnancov
Trump v súkromí Pultemu povedal, že Úrad riaditeľa tajných služieb je „zbytočný a/alebo príliš veľký“.
Autor TASR
Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre denník Wall Street Journal zverejnenom v piatok uviedol, že chce, aby Bill Pulte ako budúci šéf spravodajských služieb „začal proces prepúšťania zamestnancov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump v súkromí Pultemu povedal, že Úrad riaditeľa tajných služieb je „zbytočný a/alebo príliš veľký“. „Chcel by som ho vidieť menší. Myslím si, že je tam veľa ľudí, ktorí by tam nemali byť,“ povedal šéf Bieleho domu pre WSJ. Americký prezident pri otázke, či vyzval Pulteho prepúšťať ľudí, uviedol, že chce, aby „začal ten proces“.
Úrad riaditeľa tajných služieb USA (ODNI) koordinuje činnosť všetkých 18 amerických spravodajských služieb (CIA, NSA, DIA, NGA, atď.) a zodpovedá za prípravu denného spravodajského prehľadu pre prezidenta.
Pulte je blízkym spojencom Donalda Trumpa a v súčasnosti zastáva funkcie riaditeľa Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA), predsedu Federálneho národného hypotekárneho združenia (FNMA/Fannie Mae) a predsedu Federálnej korporácie pre hypotekárne pôžičky (FHLMC/Freddie Mac). Jeho nomináciu kritizovali demokrati a najmenej jeden republikán v Kongrese. V oblasti spravodajských služieb mu vytýkajú najmä nedostatok skúseností.
Trump v súkromí Pultemu povedal, že Úrad riaditeľa tajných služieb je „zbytočný a/alebo príliš veľký“. „Chcel by som ho vidieť menší. Myslím si, že je tam veľa ľudí, ktorí by tam nemali byť,“ povedal šéf Bieleho domu pre WSJ. Americký prezident pri otázke, či vyzval Pulteho prepúšťať ľudí, uviedol, že chce, aby „začal ten proces“.
Úrad riaditeľa tajných služieb USA (ODNI) koordinuje činnosť všetkých 18 amerických spravodajských služieb (CIA, NSA, DIA, NGA, atď.) a zodpovedá za prípravu denného spravodajského prehľadu pre prezidenta.
Pulte je blízkym spojencom Donalda Trumpa a v súčasnosti zastáva funkcie riaditeľa Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA), predsedu Federálneho národného hypotekárneho združenia (FNMA/Fannie Mae) a predsedu Federálnej korporácie pre hypotekárne pôžičky (FHLMC/Freddie Mac). Jeho nomináciu kritizovali demokrati a najmenej jeden republikán v Kongrese. V oblasti spravodajských služieb mu vytýkajú najmä nedostatok skúseností.