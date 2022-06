Bývalá asistentka: Trump napadol šoféra, chcel sa dostať ku Kapitolu

Washington 29. júna (TASR) - Bývalá asistentka v administratíve Donalda Trumpa Cassidy Hutchinsonová v utorok povedala, že americký exprezident sa 6. januára 2021 dopustil prejavov násilia voči príslušníkom americkej tajnej služby s cieľom dostať sa k washingtonskému Kapitolu. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



Hutchinsonová v utorok vypovedala pred výborom amerického Kongresu, ktorý vyšetruje útok Trumpových priaznivcov na Kapitol zo 6. januára 2021. Cieľom nepokojov bolo zvrátiť výsledky prezidentských volieb z novembra 2020. Pri útoku prišlo o život päť ľudí.



Trump v ten deň podľa Hutchinsonovej žiadal, aby ho odviezli do Kapitolu po tom, ako vystúpil s prejavom pri Bielom dome. Trump bol podráždený, keď mu oznámili, že to nie je možné z bezpečnostných dôvodov, a pokúsil sa získať kontrolu nad svojím oficiálnym vozidlom. Prezident sa podľa Hutchinsonovej výpovede vrhol na svojho šoféra – príslušníka tajnej služby – a uchopil volant limuzíny s cieľom pripojiť sa k davu, ktorý pochodoval na Kapitol.



"Ja som prezident, vezmite ma hneď ku Kapitolu," povedal Trump podľa Hutchinsonovej, ktorá sa odvolala na vyjadrenia ďalších predstaviteľov jeho administratívy.



Trump sa utorkovú výpoveď Hutchinsonovej pokúsil zdiskreditovať, vo vyjadreniach na sociálnych sieťach ju označil za "vymyslený príbeh" a vypočúvanie pred výborom Kongresu označil za vykonštruovaný proces.



Americké médiá neskôr informovali, že príslušníci Tajnej služby Spojených štátov (USSS) by mohli byť ochotní vypovedať pred vyšetrovateľmi a poprieť tvrdenia Hutchinsonovej.



Dvaja príslušníci USSS sú pripravení svedčiť a uviesť, že Trump ich nenapadol, píše na svojej webovej stránke stanica Fox News s odvolaním sa na zdroje z prostredia tajnej služby. Stanica CBS News uviedla, že ochotu príslušníkov vypovedať pre ňu potvrdil hovorca USSS Anthony Guglielmi.



Cassidy Hutchinsonová bola v rokoch 2019 – 2021 poradkyňou vtedajšieho šéfa kancelárie Bieleho domu Marka Meadowsa. Meadows, ktorý požiadal o milosť v spojitosti s útokmi zo 6. januára, odmietol vypovedať pred výborom, pripomína AFP.