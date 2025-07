Trump: Nápoj Coke v USA prejde na trstinový cukor

Washington 17. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že spoločnosť Coca-Cola na jeho podnet súhlasila, že vo svojom nápoji Coke určenom pre americký trh nahradí kukuričný sirup trstinovým cukrom. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.



„Hovoril som s Coca-Colou o používaní PRAVÉHO trstinového cukru v Coke v Spojených štátoch — a oni s tým súhlasili,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Chcem sa poďakovať všetkým z vedenia Coca-Coly. Bude to od nich veľmi dobrý krok – uvidíte. Je to jednoducho lepšie,“ doplnil Trump.



Coca-Cola sa vo vyhlásení poďakovala Trumpovi za jeho „nadšenie pre našu ikonickú značku“ a uviedla, že čoskoro zverejní „viac detailov o nových inovatívnych produktoch“ v rámci portfólia Coca-Coly. Nepotvrdila však žiadnu zmenu receptúry.



V niektorých krajinách, ako napríklad Mexiko či Austrália, sa Coca-Cola vyrába s použitím trstinového cukru. Verzia pre USA však obsahuje lacnejší a stabilnejší kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy.



Samotný Trump je známy ako milovník diétnych verzií nápojov — najmä coly, ktorá je sladená umelými sladidlami.



Po Trumpovom vyjadrení klesli akcie spoločnosti Archer-Daniels-Midland Company, jedného z hlavných výrobcov kukuričného sirupu, o približne šesť percent, dodala DPA.



Prezident a výkonný riaditeľ Asociácie spracovateľov kukurice John Bode vo svojom stanovisku upozornil, že „nahradiť glukózovo-fruktózový sirup trstinovým cukrom nedáva zmysel.“



„Prezident Trump podporuje americkú výrobu, amerických farmárov a znižovanie obchodného deficitu. Nahradenie glukózovo-fruktózového sirupu trstinovým cukrom by stálo tisíce pracovných miest v potravinárskom priemysle, znížilo príjmy farmárov a zvýšilo dovoz cudzieho cukru – a to všetko bez akéhokoľvek nutričného prínosu,“ objasnil Bode.