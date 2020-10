Trump napriek infekcii už úraduje z Oválnej pracovne

Washington 8. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump začal v stredu opäť úradovať z Oválnej pracovne Bieleho domu, do ktorej sa vrátil len dva dni po prepustení z nemocnice a celkovo šesť dní po tom, ako mu potvrdili ochorenie COVID-19. Prezident sa vrátil napriek varovaniam, že ostatných vo svojom okolí tak bude vystavovať riziku nákazy, informovala agentúra AFP.



Trumpov návrat do Oválnej pracovne potvrdil v stredu Biely dom. Jeho popredný predstaviteľ agentúre AFP povedal, že prezident úradoval v obklopení "extrémne obmedzeného" počtu zamestnancov. Trumpov ekonomický poradca Larry Kudlow ešte predtým tvrdil, že prezident sa do Oválnej pracovne vrátil už v utorok, túto informáciu však vzápätí vedenie Bieleho domu poprelo.



Trumpov osobný lekár Sean Conley v stredu oznámil, že prezident už 24 hodín nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a štyri dni už nemal horúčku.



Americký prezident krátko o návrate do Oválnej pracovne na Twitteri informoval, že telefonoval s britským premiérom Borisom Johnsonom, ktorý bol ešte v apríli taktiež hospitalizovaný s ochorením COVID-19. Trump uviedol, že pri svojom zotavovaní "z čínskeho vírusu" je veľmi vďačný za Johsnonovo priateľstvo a podporu. "Teším sa ešte na veľa rokov spolupráce s ním, (je to) skvelý chlapík," dodal.



Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V pondelok večer miestneho času ho prepustili z vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone a po troch dňoch hospitalizácie sa tak vrátil do Bieleho domu.



K Trumpovmu návratu došlo v čase, keď Biely dom ešte len zisťuje veľkosť ohniska nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý už potvrdili zhruba desiatke blízkych kontaktov prezidenta.



Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je prezident považovaný za infekčného desať až 20 dní od momentu, keď sa uňho začali prejavovať príznaky ochorenia COVID-19. Počet dní závisí od ťažkosti priebehu jeho ochorenia.



Trump prisľúbil, že sa zúčastní na druhej prezidentskej debate s demokratickým kandidátom Joeom Bidenom, ktorá sa má konať 15. októbra. Samotný Biden, ktorého v súboji o prezidentský úrad favorizujú aktuálne prieskumy verejnej mienky, v stredu povedal, že Trump by sa na debate nemal osobne zúčastniť, ak bude ešte infekčný.