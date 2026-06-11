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Štvrtok 11. jún 2026
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Trump nariadil armáde vykonať tajnú misiu na podporu ropných tankerov

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Na Trumpove tvrdenia reagoval počas vypočutia vo výbore Snemovne reprezentantov Kongresu USA americký minister energetiky Chris Wright.

Autor TASR
Washington 11. júna (TASR) — Americký prezident Donald Trump v stredu na platforme Truth Social oznámil, že minulý mesiac nariadil americkým ozbrojeným silám vykonať „tajnú misiu“ na podporu ropných tankerov a ďalších komerčných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Vďaka tejto operácii sa podarilo dostať na svetové trhy viac ako 100 miliónov barelov ropy a umožniť bezpečnú plavbu vyše 200 lodiam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Trump ďalej uviedol, že úspech operácie je dôkazom toho, že „Hormuzský prieliv KONTROLUJÚ SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ – NIE Irán“. Dodal, že iránska armáda je „porazená“ a iránska ekonomika „je v troskách“.

Na Trumpove tvrdenia reagoval počas vypočutia vo výbore Snemovne reprezentantov Kongresu USA americký minister energetiky Chris Wright. Podľa agentúry Reuters uviedol, že nemá informácie o tom, že by Spojené štáty vyviezli milióny barelov ropy cez Hormuzský prieliv, ako naznačoval prezident, potvrdil však, že americká armáda pomohla pri jej preprave.

Na otázku, či Trump klame, Wright odpovedal, že si to nemyslí, iba prezident hovorí o úsilí zastaviť vývoz iránskej ropy „neformálne“.

V utorok Wright povedal, že za posledný týždeň došlo k „výraznému“ nárastu objemu ropy prepravovanej cez Hormuzský prieliv.
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