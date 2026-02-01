Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump nariadil DHS nezasahovať v mestách vedených demokratmi

Agenti amerického Imigračného a colného úradu (ICE) používajú slzotvorný plyn po streľbe v Minneapolise. Foto: TASR/AP

Toto Trumpovo vyhlásenie prišlo deň po tom, čo tisíce protestujúcich vyšli do ulíc v Minneapolise a ďalších mestách, aby požadovali odchod federálnych agentov zo štátu Minnesota.

Autor TASR
Washington 1. februára (TASR) – Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS), aby sa jeho zložky „za žiadnych okolností“ nezúčastňovali na zásahoch proti protestom v mestách riadených demokratmi – pokiaľ o to miestne úrady nepožiadajú alebo nebude ohrozený federálny majetok. Oznámila to v nedeľu agentúra Reuters, píše TASR.

„Mestá musia chrániť svoj štátny a miestny majetok,“ napísal Trump v sobotu na sociálnej sieti Truth Social. Príslušníci Imigračného a colného úradu (ICE) a americkej pohraničnej stráže (Border Patrol), ktorí pôsobia v rámci DHS, budú naďalej strážiť federálne budovy, dodal prezident USA.

Toto Trumpovo vyhlásenie prišlo deň po tom, čo tisíce protestujúcich vyšli do ulíc v Minneapolise a ďalších mestách, aby požadovali odchod federálnych agentov zo štátu Minnesota, kde boli počas operácií DHS proti ilegálnym prisťahovalcom agentmi federálnych úradov zastrelení už dvaja občania USA.

Trumpova administratíva v rámci razií zameraných na nelegálnu imigráciu poslala do oblasti Minneapolisu približne 3000 federálnych agentov. Rovnaký krok Trump zvolil aj v prípade viacerých ďalších miest s vedením demokratov vrátane Los Angeles, Chicaga, Washingtonu, D.C. a Portladu. Podľa Trumpa sú tieto kroky nutné na presadzovanie imigračných zákonov a kontrolu kriminality. Miestni lídri v mnohých z týchto miest však takýto názor odmietajú.
