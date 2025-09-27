< sekcia Zahraničie
Trump nariadil nasadenie vojakov v meste Portland
Podľa agentúry AP tak Trump opäť rozšíril svoje kontroverzné nasadzovanie vojakov do amerických miest.
Autor TASR
Washington 27. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu nariadil nasadenie vojakov v meste Portland v štáte Oregon na severozápade USA. Toto rozhodnutie je podľa neho potrebné v záujme ochrany zariadení Imigračného a colného úradu (ICE), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Na žiadosť ministerky vnútornej bezpečnosti Kristi Noemovej nariaďujem ministrovi vojny Petovi Hegsethovi, aby poskytol všetky potrebné jednotky na ochranu vojnou spustošeného Portlandu a všetkých našich zariadení ICE, ktoré sú v obkľúčení, pred útokmi (hnutia) Antifa a iných domácich teroristov,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„Tiež povoľujem použitie plnej sily, ak to bude potrebné,“ dodal bez toho, aby špecifikoval, čo presne „plná sila“ znamená, píše AFP.
Podľa agentúry AP tak Trump opäť rozšíril svoje kontroverzné nasadzovanie vojakov do amerických miest.
Od atentátu na konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka republikánsky prezident zintenzívnil svoje úsilie o konfrontáciu s „radikálnou ľavicou“, ktorú obviňuje z problémov krajiny s politickým násilím.
Začiatkom septembra Trump opísal život v Portlande ako „život v pekle“ a uviedol, že zvažuje vyslanie federálnych vojakov, ako nedávno pohrozil, že urobí, aby bojoval proti kriminalite v iných mestách vrátane Chicaga a Baltimore.
Zariadenie ICE v Portlande bolo terčom častých demonštrácií, ktoré niekedy viedli k násilným potýčkam, čo viedlo k zraneniam niekoľkých federálnych agentov. Niekoľko protestujúcich bolo obvinených z napadnutia. Keď demonštranti v Portlande začiatkom tohto mesiaca postavili gilotínu, ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA to označilo za „nevyrovnané správanie“.
Počas leta Trump nasadil vojakov Národnej gardy do mesta Los Angeles, pripomína AP.
