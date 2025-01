Trump nariadil nepúšťať migrantov cez hranice s Mexikom

Washington 23. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v stredu dekrét, ktorým nariadil vyslať na hranicu USA s Mexikom ďalších 1500 vojakov. Oznámila to hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP, ktorá uvádza, že počet vojakov v aktívnej službe nasadených Spojenými štátmi na hranicu s Mexikom sa tak zvýši na približne 4000.



Trump považuje bezpečnosť amerických hraníc za jednu zo svojich hlavných priorít, pričom na hranici s Mexikom vyhlásil už v prvý deň vo svojej funkcii tzv. stav núdze, pripomína AFP.



Na hranicu s Mexikom je teraz posielaných 1000 príslušníkov ozbrojených síl a 500 príslušníkov námornej pechoty, povedal novinárom popredný nemenovaný predstaviteľ ozbrojených síl USA.



"Budú pracovať na rozmiestňovaní fyzických zábran a plniť ďalšie úlohy na hraniciach. S prvými operáciami by mohli začať v priebehu nasledujúcich 24 až 48 hodín; presúvajú sa (tam) práve teraz," uviedol. Dodal, že k južnej hranici USA sa zrejme presunie aj ďalšia monitorovacia technika, a to pre lepšiu informovanosť o tamojšej situácii.



Trump okem toho v stredu podpísal výkonné nariadenie, na základe ktorého majú americké úrady migrantom znemožniť prekročiť túto hranicu s Mexikom a dostať sa do USA. Ministerstvám vnútornej bezpečnosti, spravodlivosti a zahraničných vecí USA pritom nariadil, aby prijali všetky potrebné opatrenia na okamžité zahnanie, respektíve vytlačenie a repatriáciu takýchto nelegálnych prisťahovalcov, informuje Biely dom. "Prezident Trump dnes podpísal nariadenie, ktorým sa pozastavuje fyzický vstup cudzincov podieľajúcich sa na invázii do Spojených štátov cez južnú hranicu," uvádza Biely dom na svojej webstránke.



Úradujúci americký minister obrany Robert Salesses priblížil, že americkí vojaci budí pomáhať aj pri deportačných letoch migrantov. "Ministerstvo (obrany) poskytne vojenskú leteckú prepravu na podporu letov DHS (ministerstva vnútornej bezpečnosti USA) určených na deportáciu vyše päťtisíc nelegálnych cudzincov z oblastí San Diega v Kalifornii či El Pasa v Texase," uviedol Salesses.



Dodal, že DHS zabezpečí potrebné právne povolenia na let, zatiaľ čo ministerstvo zahraničných vecí USA zase zaistí potrebné diplomatické povolenia a upovedomí hostiteľskú krajinu. S takýmito deportačnými letmi by podľa Pentagónu malo pomáhať zhruba 100 amerických vojakov.