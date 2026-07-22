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Trump nariadil obnovenie priamych amerických letov do Libanonu
Libanonský premiér Nawáf Salám obnovenie letov privítal.
Autor TASR
Washington 21. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že schválil obnovenie priamych letov amerických spoločností do Libanonu. Agentúra AFP pripomína, že tieto lety boli desiatky rokov pozastavené, píše TASR.
„Po stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, ktorý odviedol pozoruhodnú prácu pri premene svojej krajiny, týmto nariaďujem svojej administratíve, aby všetkým americkým leteckým dopravcom povolila priame lety do Libanonu, aby Američania mohli túto krásnu krajinu ľahko navštíviť. Ostatné krajiny urobia, dúfam, to isté,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.
Libanonský premiér Nawáf Salám obnovenie letov privítal. Tento krok podľa jeho slov „predstavuje významnú príležitosť na posilnenie cestovania a prepojenia medzi Libanonom a Spojenými štátmi, ako aj na podporu libanonskej ekonomiky“.
USA pozastavili priame lety do Libanonu v roku 1985 po tom, čo lietadlo spoločnosti TWA uniesli libanonskí islamistickí militanti, vysvetľuje AFP. Pri tomto incidente bol zavraždený jeden potápač amerického námorníctva a desiatky amerických občanov boli viac ako dva týždne zadržiavaní ako rukojemníci.
Trumpovo oznámenie nasledovalo krátko po jeho utorkovom stretnutí s libanonským prezidentom vo Washingtone. Awn po ňom šéfovi Bieleho domu poďakoval za podporu Libanonu zo strany USA. Jeho kancelária následne informovala, že prezident počas stretnutia okrem iného zdôraznil aj potrebu stiahnutia izraelských jednotiek z Libanonu.
„Po stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, ktorý odviedol pozoruhodnú prácu pri premene svojej krajiny, týmto nariaďujem svojej administratíve, aby všetkým americkým leteckým dopravcom povolila priame lety do Libanonu, aby Američania mohli túto krásnu krajinu ľahko navštíviť. Ostatné krajiny urobia, dúfam, to isté,“ uviedol Trump na platforme Truth Social.
Libanonský premiér Nawáf Salám obnovenie letov privítal. Tento krok podľa jeho slov „predstavuje významnú príležitosť na posilnenie cestovania a prepojenia medzi Libanonom a Spojenými štátmi, ako aj na podporu libanonskej ekonomiky“.
USA pozastavili priame lety do Libanonu v roku 1985 po tom, čo lietadlo spoločnosti TWA uniesli libanonskí islamistickí militanti, vysvetľuje AFP. Pri tomto incidente bol zavraždený jeden potápač amerického námorníctva a desiatky amerických občanov boli viac ako dva týždne zadržiavaní ako rukojemníci.
Trumpovo oznámenie nasledovalo krátko po jeho utorkovom stretnutí s libanonským prezidentom vo Washingtone. Awn po ňom šéfovi Bieleho domu poďakoval za podporu Libanonu zo strany USA. Jeho kancelária následne informovala, že prezident počas stretnutia okrem iného zdôraznil aj potrebu stiahnutia izraelských jednotiek z Libanonu.