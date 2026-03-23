< sekcia Zahraničie
Trump nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 23. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany odložiť všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre na päť dní, v závislosti od prebiehajúcich rokovaní medzi USA a Iránom. Trump to v pondelok oznámil na svojej platforme Truth Social, píše TASR.
