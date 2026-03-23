Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 23. marec 2026
< sekcia Zahraničie

Trump nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 23. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil ministerstvu obrany odložiť všetky útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre na päť dní, v závislosti od prebiehajúcich rokovaní medzi USA a Iránom. Trump to v pondelok oznámil na svojej platforme Truth Social, píše TASR.





