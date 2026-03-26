Trump nariadil odložiť útoky na elektrárne v Iráne do 6. apríla
Washington 26. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil odložiť útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre až do 6. apríla 20.00 h východoamerického času (7. apríla 2.00 h SELČ). Šéf Bieleho domu dovtedy požaduje otvorenie Hormuzského prielivu, informuje TASR podľa správ agentúr AP a stanice Sky News.
Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že rokovania o ukončení vojny na Blízkom východe „pokračujú a... idú veľmi dobre“.
Americký prezident prvýkrát pohrozil útokmi na iránsku energetickú infraštruktúru minulú sobotu, ak Irán neobnoví bezpečnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv do 48 hodín od jeho ultimáta. V pondelok následne útoky odložil o päť dní s tým, že Washington a Teherán viedli „veľmi dobré a produktívne rozhovory“ o ukončení vojny. Teherán tieto tvrdenia spočiatku odmietol a označil ich za falošné.
Odvtedy obe strany prezentujú rozdielne pohľady na možné mierové rokovania. Spojené štáty tento týždeň predložili prostredníctvom Pakistanu 15-bodový mierový návrh. Iránske médiá informovali, že Teherán odpovedal stanovením piatich podmienok na ukončenie bojov vrátane bezpečnostných záruk do budúcnosti a reparácií.
