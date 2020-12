Trump nariadil odsun armádnych a bezpečnostných síl zo Somálska

Washington 5. decembra (TASR) – Dosluhujúci americký prezident Donald Trump nariadil odsun väčšiny amerických armádnych a bezpečnostných pracovníkov zo Somálska, kde vedú operácie proti militantnej skupine aš-Šabáb, oznámil v piatok Pentagón.



„Trump nariadil ministerstvu obrany a Africkému veleniu ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM) presunúť väčšinu personálu a majetku zo Somálska do začiatku roku 2021," uviedol Pentagón vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



„Aj keď ide o zmenu silovej pozície, tento krok nie je zmenou politiky USA. Budeme pokračovať v degradácii násilných extrémistických organizácií, ktoré by mohli ohroziť našu vlasť, a zároveň zaistíme zachovanie našej strategickej výhody vo veľkej mocenskej konkurencii," uviedol Pentagón.



V Somálsku je nasadených približne 700 amerických vojakov, ktorí sa podieľajú na výcviku tamojších síl na boj proti terorizmu. Zároveň podnikajú útoky proti militantnej skupine aš-Šabáb, ktorá je napojená na sieť al-Káida a ktorú USA od roku 2008 považujú za teroristickú organizáciu.



Ozbrojenci z aš-Šabábu sa dlhodobo pokúšajú zvrhnúť somálsku ústrednú vládu, ktorú okrem približne príslušníkov armády USA podporuje aj približne 20 000 vojakov Africkej únie. Aš-Šabáb presadzuje v Somálsku radikálny výklad islamského práva šaría.