Trump nariadil Pentagónu nakupovať elektrinu z uhlia
Ide o Trumpovo najnovšie rozhodnutie na podporu odvetvia, ktoré výrazne prispieva k zmene klímy, informovala agentúra AFP.
Autor TASR
Washington 12. februára (TASR) – Prezident USA Donald Trump v stredu nariadil ministerstvu obrany, aby nakupovalo elektrinu z uhoľných elektrární. Ide o Trumpovo najnovšie rozhodnutie na podporu odvetvia, ktoré výrazne prispieva k zmene klímy, informovala agentúra AFP.
Trump v stredu v Bielom dome, obklopený baníkmi, podpísal výkonné nariadenie, ktorým poveril ministra obrany USA Petea Hegsetha uzatváraním dlhodobých zmlúv na dodávky uhlia.
Prezident uviedol, že uhlie je „kriticky dôležité pre našu národnú bezpečnosť.“ Pri tejto príležitosti mu zástupcovia uhoľného priemyslu odovzdali sošku baníka s plaketou, na ktorej bol označený za „nepopierateľného zástancu uhlia“.
Nariadenie uvádza, že využívanie uhlia poskytne americkým vojenským základniam a zariadeniam „neprerušenú a vždy dostupnú elektrinu.“ Táto formulácia odráža Trumpove tvrdenia, že obnoviteľné zdroje energie sú nespoľahlivé.
Trump sa po návrate do úradu v januári 2025 opakovane zasadzuje za využívanie „krásneho čistého uhlia“. V apríli preto podpísal opatrenia na podporu ťažby uhlia a viac než zdvojnásobil výrobu elektriny, aby USA držali krok s Čínou v pretekoch o energeticky náročnú technológiu umelej inteligencie.
Miliardár Trump zároveň pokračuje v snahe zrušiť environmentálne politiky svojich demokratických predchodcov Baracka Obamu a Joea Bidena. Vo štvrtok plánuje spochybniť vedecké zistenie, že skleníkové plyny ohrozujú verejné zdravie – ide o základ amerických predpisov na obmedzenie znečisťovania ovzdušia a globálneho otepľovania.
