Trump nariadil pomoc Taliansku v boji proti koronavírusovej pandémii

Washington 11. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil svojej vláde, aby poskytla pomoc Taliansku, ktoré je ťažko zasiahnuté pandémiou koronavírusového ochorenia COVID-19.



"Taliansko, jeden z našich najbližších a najstarších spojencov, je sužované pandémiou COVID-19," uviedol Trump v oficiálnej správe Bieleho domu, ktorú zverejnili v piatok neskoro večer.



Hoci má vláda USA "zodpovednosť v prvom rade voči americkému ľudu", pomoc Taliansku prispeje k zmierneniu dôsledkov tejto krízy a demonštruje líderstvo Spojených štátov, napísal Trump.



Šéf Bieleho domu zároveň nariadil, aby boli americkí vojaci, ktorí sú rozmiestnení v Taliansku, k dispozícii na zriaďovanie poľných nemocníc a rozvoz zdravotníckych pomôcok, paliva a potravín.



V Trumpovom nariadení sa ďalej uvádza, že Taliani, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť nesúvisiacu s ochorením COVID-19, môžu byť liečení v amerických vojenských zdravotníckych zariadeniach.



Americký minister obchodu Wilbur Ross bol požiadaný, aby zabezpečil doručenie potrebných zásob vrátane zdravotníckeho vybavenia, ako žiadajú talianske úrady.



Taliansko má celosvetovo najvyššiu bilanciu prípadov úmrtia na COVID-19; podľa piatkových údajov tamojšieho úradu civilnej ochrany je to číslo 18.849, informovala tlačová agentúra DPA.



S malým odstupom nasledujú v tejto štatistike USA, kde dosiaľ v súvislosti s pandémiou nového typu koronavírusu zaznamenali 18.769 úmrtí, uviedla Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.



Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok večer oznámil, že sa rozhodol do 3. mája predĺžiť platnosť prísnych karanténnych opatrení, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu.



"Predlžujeme reštrikcie (o ďalšie tri týždne) do 3. mája. Je to ťažké, ale nevyhnutné rozhodnutie, za ktoré preberám plnú politickú zodpovednosť," uviedol Conte v prejave k občanom. Platnosť opatrení sa mala pôvodne skončiť 13. apríla.