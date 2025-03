Trump nariadil potrestať právnické firmy žalujúce jeho administratívu

Washington 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump poveril ministrov spravodlivosti a národnej bezpečnosti, aby sankcionovali právnické firmy, ktoré podávajú "neseriózne" žaloby na jeho administratívu. Podľa kritikov ide o "autoritatívny" krok prezidenta, ktorým sa snaží potlačiť iné názory. Informuje o tom stanica NBC News, píše TASR.



Podľa prezidentského memoranda "Prevencia zneužívania právneho systému a federálnych súdov" ministerka spravodlivosti Pam Bondiová odporučí odobranie bezpečnostných previerok jednotlivým právnikom alebo ukončiť zmluvy s právnickými firmami, ak ich žaloby proti administratíve považuje za "neopodstatnené" alebo "šikanózne".



V sobotu vydané memorandum nadväzuje na Trumpove dekréty voči právnickým firmám Perkins Coie, Covington & Burling a Paul Weiss. Trump odobral bezpečnostné previerky ich zamestnancom a zakázal vstup do niektorých federálnych budov. NBC zdôrazňuje, že ministerstvo spravodlivosti by malo preskúmať aj zmluvy medzi federálnymi inštitúciami a klientmi, ktorí využívajú právne služby dotknutých firiem.



Americká televízia pripomína, že spoločnosť Perkins Coie zastupovala volebný štáb demokratickej kandidátky Hillary Clintonovej v roku 2016. Firma Covington & Burling poskytovala bezplatné právne služby bývalému špeciálnemu vyšetrovateľovi Jackovi Smithovi, ktorý vzniesol voči Trumpovi viaceré obvinenia. V kancelárii Paul Weiss pôsobil Mark Pomerantz, ktorý pracoval na newyorskej prokuratúre a viedol vyšetrovanie voči Trumpovi.



"Výkonné nariadenie by mohlo našu firmu ľahko zničiť," napísal v uniknutom internom dokumente šéf kancelárie Paul Weiss Brad Karp. "Konkrétne hrozí, že naši klienti prídu o svoje vládne zákazky a stratia prístup k federálnej vláde, ak budú naďalej využívať služby našich firemných právnikov," dodal.



Trumpov blízky spojenec Steve Bannon minulý týždeň otvorene vyhlásil, že cieľom prezidenta je priviesť firmy, ktoré jeho administratíva vníma ako nepriateľské, k bankrotu.



Zoskupenie 22 organizácií na ochranu občianskych práv prezidentove memorandum odsúdili. Trumpovým cieľom podľa nich je "potlačiť odlišné názory, vyhnúť sa zodpovednosti a použiť vládnu moc na útoky proti oponentom súčasnej administratívy a jej nezákonným krokom".



Predstavitelia Bieleho domu Trumpov krok obhajovali. "Prezident Trump plní svoj sľub o tom, že zabezpečí, aby súdny systém viac nebol zneužívaný proti americkému ľudu," uviedla vo vyhlásení asistentka hovorkyne Bieleho domu Taylor Rogersová.