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Trump nariadil premenovať Ontárijské jazero na Americké

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump premenovanie jazera avizoval už v utorok a odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady.

Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok dekrétom nariadil „s okamžitou platnosťou“ premenovať Ontárijské jazero na Americké. Deje sa tak v čase zvýšeného napätia medzi USA a Kanadou, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.

Trump premenovanie jazera avizoval už v utorok a odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu. „Spojené štáty vážne zvažujú zmenu názvu Ontárijského jazera na Americké jazero, keďže neočakávame, že budeme s Ontáriom ešte veľa obchodovať,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social.

Ontárijské jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.

USA v sobotu zaviedli 50-percentné clá na niektoré kanadské produkty v hodnote 20 miliárd dolárov po tom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. V pondelok potom Trump pohrozil, že od budúceho roka zavedú USA 50-percentné clá na ďalšie kanadské tovary vrátane áut i ocele.

Kanadský premiér Mark Carney v reakcii oznámil, že od 8. septembra začnú platiť recipročné clá na americký tovar. Podmienky, ktoré si na dosiahnutie obchodnej dohody kládli USA, zároveň označil za „neférové“.
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