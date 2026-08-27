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Trump nariadil premenovať Ontárijské jazero na Americké
Trump premenovanie jazera avizoval už v utorok a odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok dekrétom nariadil „s okamžitou platnosťou“ premenovať Ontárijské jazero na Americké. Deje sa tak v čase zvýšeného napätia medzi USA a Kanadou, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.
Trump premenovanie jazera avizoval už v utorok a odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu. „Spojené štáty vážne zvažujú zmenu názvu Ontárijského jazera na Americké jazero, keďže neočakávame, že budeme s Ontáriom ešte veľa obchodovať,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social.
Ontárijské jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.
USA v sobotu zaviedli 50-percentné clá na niektoré kanadské produkty v hodnote 20 miliárd dolárov po tom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. V pondelok potom Trump pohrozil, že od budúceho roka zavedú USA 50-percentné clá na ďalšie kanadské tovary vrátane áut i ocele.
Kanadský premiér Mark Carney v reakcii oznámil, že od 8. septembra začnú platiť recipročné clá na americký tovar. Podmienky, ktoré si na dosiahnutie obchodnej dohody kládli USA, zároveň označil za „neférové“.
Trump premenovanie jazera avizoval už v utorok a odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu. „Spojené štáty vážne zvažujú zmenu názvu Ontárijského jazera na Americké jazero, keďže neočakávame, že budeme s Ontáriom ešte veľa obchodovať,“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social.
Ontárijské jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.
USA v sobotu zaviedli 50-percentné clá na niektoré kanadské produkty v hodnote 20 miliárd dolárov po tom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. V pondelok potom Trump pohrozil, že od budúceho roka zavedú USA 50-percentné clá na ďalšie kanadské tovary vrátane áut i ocele.
Kanadský premiér Mark Carney v reakcii oznámil, že od 8. septembra začnú platiť recipročné clá na americký tovar. Podmienky, ktoré si na dosiahnutie obchodnej dohody kládli USA, zároveň označil za „neférové“.