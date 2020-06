Trump nariadil stiahnutie Národnej gardy z Washingtonu

Washington 7. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu nariadil stiahnutie príslušníkov Národnej gardy z ulíc metropoly Washington. Tí tam boli rozmiestnení v súvislosti s demonštráciami vyvolanými násilnou smrťou Afroameričana, ktorý v meste Minneapolis zomrel pri policajnom zásahu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Práve som nariadil našej Národnej garde, aby sa stiahla z Washingtonu, keď je už teraz všetko úplne pod kontrolou," napísal Trump na Twitteri. "Pôjdu domov, ale v prípade potreby sa môžu ihneď vrátiť," dodal.



Washington, ako aj iné mestá v Spojených štátoch v sobotu zaplavili tisícové davy ľudí, ktoré protestovali proti policajnej brutalite a rasovej nerovnosti. Desiatky demonštrácii v celej krajine zavŕšili týždeň plný protestov, ktoré vyvolala smrť Afroameričana Georgea Floyda z 25. mája. Podľa agentúry AP sa v sobotu pravdepodobne zmobilizovalo vôbec najviac protestujúcich za uplynulé dva týždne.



Trump v pondelok vyzval guvernérov jednotlivých štátov, aby v záujme obnovenia poriadku nasadili proti protestujúcim "dostatočný počet príslušníkov Národnej gardy", ktorí "ovládnu ulice". Ak guvernéri nezakročia, povolá do ulíc príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí "za nich problém rýchlo vyriešia".



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Neprimeraný zásah, ktorý okolostojaci nakrútili na video, vyvolal po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.