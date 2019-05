Trump nariadil tajným službám, aby kooperovali pri vyšetrovaní Barra

Donald Trump tvrdí, že jeho predvolebná kampaň sa stala obeťou špionáže.

Washington 24. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump nariadil vo štvrtok tajným službám, aby spolupracovali pri prešetrovaní ministra spravodlivosti Williama Barra, ktoré má objasniť prvotné dôvody skoršieho vyšetrovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016. Informuje o tom agentúra Reuters.



"Na základe žiadosti a odporúčania ministra spravodlivosti Spojených štátov nariadil dnes prezident Donald J. Trump komunite tajných služieb, aby rýchlo a plne spolupracovala s vyšetrovaním ministra spravodlivosti," informovala médiá hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Nariadenie zároveň umožňuje Barrovi odtajniť akékoľvek informácie, ktoré bude v rámci vyšetrovania považovať za dôležité, približuje Reuters.



Takýto krok je vnímaný ako eskalácia Trumpovej snahy o "vyšetrovanie vyšetrovateľov", píše agentúra AP. Dodáva, že americký prezident sa naďalej snaží podkopávať zistenia osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý ruské zásahy do volieb dva roky vyšetroval.



Trump tvrdí, že jeho predvolebná kampaň sa stala obeťou "špionáže". Predstavitelia tajných služieb však trvajú na tom, že pri jej preverovaní - v rámci vyšetrovania ruských zásahov - konali v súlade so zákonom.



Trumpova vláda v apríli zverejnila zredigovanú verziu spomínanej správy po tom, ako ju Mueller počas predchádzajúceho mesiaca doručil ministrovi Barrovi. Ten v liste adresovanom Kongresu i verejnosti zhrnul podľa vlastných slov najdôležitejšie závery, pričom konštatoval, že Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa súčasný prezident alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.



Predstavitelia Demokratickej strany následne požadovali bezodkladné zverejnenie správy v plnom rozsahu.