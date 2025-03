Trump nariadil údery na pozície húsíov v Jemene

Washington/Aden 15. marca (TASR) — Americký prezident Donald Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social oznámil, že nariadil letecké útoky na pozície húsijských povstalcov v Jemene. Ich ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v hlavnom meste Saná prišlo o život najmenej deväť civilistov a deväť ďalších utrpelo zranenia. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.



Fotograf agentúry AFP nachádzajúci sa v Saná počul tri výbuchy a videl kúdoly dymu vychádzajúce z obytnej štvrte na severe mesta ovládaného povstalcami. Bezpečnostné zložky oblasť okamžite uzavreli.



Trump uviedol, že dôvodom, prečo nariadil prvé údery na Jemen od svojho návratu do Bieleho domu, bolo oznámenie húsíov o obnovení útokov na lode v Červenom mori. Ak tieto útoky neprestanú, „vypukne u vás peklo, aké ste ešte nevideli“, pohrozil Trump vo svojom príspevku.



Vyzval tiež Irán, aby okamžite prestal húsíov podporovať. Ak Irán ohrozuje USA, "Amerika vás bude brať na zodpovednosť a nebudeme pri tom zhovievaví!"



Húsíovia podporovaní Iránom, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, počas vojny v Pásme Gazy uskutočnili na znak solidarity s Palestínčanmi množstvo útokov bezpilotnými lietadlami a raketami na lode v Červenom mori a Adenskom zálive. Ochromili tým životne dôležitú námornú cestu, ktorou sa prepravovalo asi 12 percent nákladu, čo prinútilo mnohé spoločnosti obchádzať nebezpečnú oblasť okolo južného cípu Afriky.



S útokmi povstalci prestali po tom, čo v Pásme Gazy vstúpilo 19. januára do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V utorok však oznámili, že budú pokračovať v útokoch na izraelské lode po tom, čo Tel Aviv nedodržal termín na obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy.